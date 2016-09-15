Ana Sayfa / Araba Haberleri / Opel Astra Sport J Kasa Follow-Me Özelliği fark yaratıyor

Opel Astra Sport J Kasa Follow-Me Özelliği fark yaratıyor

tarafından 15 Eylül 2016 Tarihinde eklendi

3 Yorum

  1. Pingback: Opel Astra J kasa bilinmeyen gizli özellikleri

  2. Muharrem

    22 Eylül 2017 at 10:46

    Aynalar nasıl otomatik kapanıyor araç 2016 otomatik sedan dizel bulamadım aydınlatırsanız memnun olurum

  3. Teknoloji

    22 Eylül 2017 at 22:40

    Muharrem bey sizin aracınız hangi kasa,model ve paket ?

    Cosmo modellerinde otomatik ayna bulunuyor.

Cevap yazin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir