Opel Astra Sport J Kasa Follow-Me Özelliği fark yaratıyor

Opel Astra Sport J Kasa modelinde indikten sonra kapılar kilitlenince arabanın farları 30 saniye açık kalma yani follow-me özelliği hakkında bilgi arıyorsanız bu yazımız tam size göredir.

Bir ziyaretçimiz Opel Astra J kasa sport modeli aracında bir özelliği hakkında bilgi istemiştir.Bu özellik birçok kişinin işine yaramaktadır.Ayrıca bu özelliğide bilen kişi sayısı çok fazla olmadığı görüşündeyiz.Neyse konumuza dönersek ilk olarak aracın config ayarlarından araç ayarlarına girip inerken ışıkların açık kalma süresini istediğinize göre ayarlayınız.

Daha sonra kontak anahtarını çıkartın ve sol ön kapıyı açın.Kapayı kapatmadan önce selektör kolunun bir kere kendinize çekin ve bırakın.Artık follow-me özelliğini aktif ettiniz.Kapıyı kilitleyin ve farların belirlediğiniz süre boyunca açık kalacağını göreceksiniz.

Not:Bu özelliği her inişte tekrarlarsanız farlar yanmaktadır.Aksi takdirde herhangi bir işlem yapmazsanız farlar yanmayacaktır.

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