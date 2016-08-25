Opel Astra J kasa bilinmeyen gizli özellikleri

Opel Astra J kasanın bu özelliğini biliyor musunuz?

Opel Astra’nın J kasası en çok tutulan modeller arasında yer almaktadır.Bildiğiniz üzere Astra J kasasında en dolu özellikleri Cosmo modelinde yer almaktadır.Teknoscrool.com olarak sizlere güzel bir özelliği paylaşmak istedik.Belki bu özelliği biliyorsunuzdur ama birçok kişinin bilmediğine eminiz.Yıllardır herkes arabaları çalıştırırken kontak anahtarını çevirip motorun marş almasını beklemekteyiz.Fakat Astra J kasa modellerinde ise motorun marş almasını beklemeye gerek kalmıyor.Kontak anahtarını takın ve motoru çalıştırmak için bir kere çevirin.Göstergedeki sistem kontrolleri bittikten sonra kontak anahtarını birkere çevirin ve bırakın.Motor hemen çalışacaktır.Eskisi gibi çalıştırmak için bekleme yapmanıza gerek kalmayacaktır.

Diğer yazmak istediğimiz özelliği çok kişi biliyordur ama yazmak istedik.Arabanın kumandasına iki kez basıp basılı tutarsanız camlar açılır.Kapatma tuşuna basılı tutarsanızda dört cam otomatik olarak kapanacaktır.

Sunroof’u olan arabalarda ise cam kapatmaya bastığınızda sunroof’ta kapanmaktadır.Fakat açarken malesef açılmamaktadır.

Sizlerinde bildiği Astra J kasa gizli özelliklerini bizimle paylaşırsanız çok memnun oluruz.

TAKİPÇİMİZ FIRAT BEY’İN YORUMU

1- Anahtar tam açılmamış şekilde yani “L” şeklindeyken kontağa takıp çevirirseniz hırsızlık modu aktif olacaktır. İmmobilizer anahtarı okuyamadığı için olur bu. Anahtarı tekrar çıkarıp düz şekilde takarsanız düzelir.

2- Araç çalışır durumdayken dörtlüleri açıp marşa 10-15 saniye basarsanız taşıma moduna alır. Korkmayın elektronik marş olduğu için tekrar marş basmaz. Taşıma modu ise elektrik aksamlarını devre dışı bırakır (teyp, far vs.). Aracınızı uzun süre kullanmayacaksanız bunu yapmanız akü sağlığı açısından yararlı olacaktır. Taşıma modunu deaktif etmek için aynı yöntemi kullanıyorsunuz. Araç çalışır durumdayken dörtlüleri yakıp 10-15 saniye marşa basılı tutmak.

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