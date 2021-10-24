Opel Astra H kasa ECN hata kodu öğrenmek için buyrun

Opel Astra H kasa aracınız varsa ve hata kodu alıyorsanız bu yazımızın size faydası olacaktır.

Arıza kodu bulma cihazınız yoksa kendi imkanlarınız ile öğrenebileceksiniz.

Opel Astra H kasalarda aşağıda yazdığımız gibi adımları uygulayarak aracınızda çıkan ECN hata kodunu öğrenebilirsiniz.

OPEL ASTRA H KASA GAZ-FREN İLE ARIZA OKUMA

Anahtarı kontağa takınız.

Gaz ve fren pedalına aynı anda basılı tutunuz. Pedallara sonuna kadar basmayı unutmayın.

Gaz ve fren pedalında basılı tutarken kontak anahtarını 2 kademe çeviriniz. Yani arabayı çalıştırmadan gösterge ışıklarının yandığı konuma getiriniz.

Yukarıda yazdığımız şekilde 10 saniye bekleyin ve km gösterge bölümünde ECN ile başlayan kodlar çıkmaya başlayacaktır. Ekranda çıkan kodları bir yere not ediniz. Her çıkan farklı kod bir arızayı göstermektedir. Arıza kodları teker teker ekranda çıktıktan sonra en son ECN 0000 kodu gözükür ve bu kod hataların bittiği anlamına gelmektedir.

Gelelim aldığınız arıza kodlarını internette nasıl aranır?

Örnek vermek gerekirse KM göstergesinde EC 119103 hatası aldığınız. Aldığınız kodun son iki rakamını görmeden gelin ve ilk 4 rakamın başına P harfi ekleyerek internette arama yapınız.

Yani ECN 119103 = P1191

İlla ki bu şekilde aramanıza gerek yok diyebiliriz. İnternette arama yaparken direk arıza kodunu yazsanız da arızanızı bulabilirsiniz.

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