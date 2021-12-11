KM’si oynanmış araç nasıl anlaşılır?

2. el araba almak isteyenler için ufak bir bilgilendirme yazısı yapmak istedik. Bu yazımızda sizlere araç kilometresinin orjinal olup olmadığını nasıl anlayabileceğiniz konusunda kendimizce birkaç bilgi vermek istedik.

İlk olarak aracın direksiyon, vites topuzu ve kapı kollarını kontrol ediniz. Ne kadarlık bir soyulma ya da renk değişimi var gözle kontrol ediniz. Örneğin 60 bin kilometrede bir araçta vites topuzu, direksiyon, kapı kollarında aşırı derecede soyulma ve deforme varsa dikkat ediniz. Ayrıca iç mekan ön konsolda çok fazla yenilenen plastik parça varsa kesinlikle iki kez düşünün. Yenilenen parçalara örnek olarak: Teyp tuşları, cam açma tuşlarının değişimi, yeni direksiyon yapılması gibi. Özellikle direksiyonda kılıf varsa kesinlikle çıkartıp tutma yerlerinin arkasına bakınız. Tabi bazı modellerde kronik sorunlar dolayısıyla az önce yazdığımız yerlerde soyulmalar olabilmektedir.

Aracın ön koltuklarına gözünüzün ucuyla bakın. Kumaşlarında sarkmalar, yanal destek süngerleri, sırt süngerlerinde sarkmalar varsa çok aşırı kullanılmış olduğunu gösterir.

Son olarak kendinizce yapabileceğiniz bir işlem daha var. PTT uygulaması üzerinden KM sorgulaması yapabiliyorsunuz. 2013 yılından itibaren TUVTURK muayenelerine hangi tarihlerde ve hangi KM’de girdiğini görebilirsiniz. Bu sayede KM’nin orjinal olup olmadığını anlayabilirsiniz.

Tecrübeli ziyaretçilerimizin başka bakma yöntemleri varsa ve bize yorum yazarak ulaşabilirse çok memnun oluruz.