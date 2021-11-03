Kia Stonic Prestige paket gırtlak dolusu bir araç
Bu yazımızda sizere Kia Stonic modelinin en dolu paketi olan Prestige donanımında bulunan özellikleri yazmak istedik. İlk olarak fiyatından bahsedelim.
Kia Stonic 1.4L 100 PS otomatik vites seçenekli modeli 344.900 TL’dir. Stonic
Not: Manuel vites seçeneği bulunmuyor. Yukarıdaki fiyatlar KİA resmi web sitesinden alınmıştır ve 1 kasım ile 30 kasım tarihleri arasında geçerli olacağı yazmaktadır.)
Not-1: Stonic modelinde başka markalardaki gibi ekstra paket satılmıyor. Zaten satıcakları yada alabileceğiniz bir donanım kalmamış olduğunu göreceksiniz. Sadece ufak tefek aksesuarlar satın alabilirsiniz.
Kia Stonic Dış Donanım
- 17″ Alüminyum Alaşım Jantlar
- Lastik Bakım Kiti (TMK)
- LED Ön Farlar
- LED Gündüz Farları
- Otomatik Yanan Farlar
- LED Arka Stop Lambaları
- Projeksiyon Tipi Ön Sis Farları
- Arka Sis Farları
- Elektrikli Kontrollü, Isıtmalı ve Katlanabilir, Yan Aynalar
- Yan Aynalar Üzerinde Sinyal Lambaları
- Gövde Rengi Kapı Kolları
- Elektrikli Açılabilir Sunroof
- Tavan Rayı
- Ön ve Arka Park Sensörü
- Saten Siyah Radyatör Izgara ve Krom Çerçeve
- Gövde Rengi ve Siyah Ön, Arka Tampon
- Spoiler
Kia Stonic İç Donanım ve Konfor
- Anahtarsız Giriş ve Çalıştırma Sistemi
- Deri Direksiyon Simidi ve Vites Topuzu
- Direksiyondan Kumandalı Multimedya Sistemi
- Deri Koltuklar
- Yükseklik Ayarlı Sürücü ve Ön Yolcu Koltuğu
- Saklama Gözlü Ön Kol Dayama
- 60/40 Oranında Katlanabilir Arka Koltuklar
- 3 Kademeli Isıtmalı Ön Koltuklar
- Isıtmalı Direksiyon Simidi
- Otomatik Klima
- Yağmur Sensörü
- 4,2″ Supervision Gösterge Bilgi Ekranı
- 8″ Dokunmatik Ekranlı Multimedya Eğlence Sistemi
- Apple Carplay Desteği
- Geri Görüş Kamerası
- 6 Adet Hoparlör
- Bluetooth (Sesli Kontrol Sistemi)
- Ön Konsolda USB Girişi
- Ön Konsolda Bardak Tutucular
- Çakmak & Küllük
- Aydınlatmalı Sürücü ve Yolcu Makyaj Aynası
- Kendiliğinden Kararan İç Dikiz Aynası
- Elektrikli Ön ve Arka Camlar
- Tek Dokunma ile Açılıp Kapanabilen, Sıkışmayı Engelleyen
- Sürücü Camı
- Bagaj Gizlemek için Raf (Pandizot)
- Silecek Suyu Uyarısı
- Metal Pedal
Güvenlik ve emniyet donanımı aşağıdadır.
- Hız Sabitleme ve Sınırlama Sistemi
- Boyun Yaralanmalarını Önleyen Aktif Ön Koltuk Başlıkları
- Aktif Gergili ve Yükseklik Ayarlı Ön Emniyet Kemerleri
- Üç Noktalı Arka Emniyet Kemerleri
- ISOFIX Çocuk Koltuğu Bağlantı Noktaları
- Sürücü ve Ön Yolcu Hava Yastığı
- Yan ve Perde Hava Yastıkları
- Ön Yolcu Hava Yastığı Devre Dışı Bırakma Anahtarı
- Uzaktan Kumandalı Merkezi Kilit ve Alarm
- Çocuk Güvenlik Kilidi
- Motor kilitleme sistemi (Immobilizer)
- EBD Destekli ABS Fren Sistemi
- HAC (Yokuş Kalkış Destek Sistemi)
- ESP (Elektronik Dengeleme Programı)
- BAS (Fren Destek Sistemi)
- VSM (ESP’li Araç Denge Yönetim Sistemi)
- TCS (Patinaj Engelleme Sistemi)
- ESS (Acil Fren Sinyali)
- TPMS (Lastik Basınç İzleme Sistemi)
- ABS Fren Sistemi
Kia, en baz olsun en full paket Prestige olsun güvenlik ve emniyet donanımlarını aynı yapmakta ve fark bulunmuyor.