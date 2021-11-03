Kia Stonic Prestige paket gırtlak dolusu bir araç

Bu yazımızda sizere Kia Stonic modelinin en dolu paketi olan Prestige donanımında bulunan özellikleri yazmak istedik. İlk olarak fiyatından bahsedelim.

Kia Stonic 1.4L 100 PS otomatik vites seçenekli modeli 344.900 TL’dir. Stonic

Not: Manuel vites seçeneği bulunmuyor. Yukarıdaki fiyatlar KİA resmi web sitesinden alınmıştır ve 1 kasım ile 30 kasım tarihleri arasında geçerli olacağı yazmaktadır.)

Not-1: Stonic modelinde başka markalardaki gibi ekstra paket satılmıyor. Zaten satıcakları yada alabileceğiniz bir donanım kalmamış olduğunu göreceksiniz. Sadece ufak tefek aksesuarlar satın alabilirsiniz.

Kia Stonic Dış Donanım

17″ Alüminyum Alaşım Jantlar

Lastik Bakım Kiti (TMK)

LED Ön Farlar

LED Gündüz Farları

Otomatik Yanan Farlar

LED Arka Stop Lambaları

Projeksiyon Tipi Ön Sis Farları

Arka Sis Farları

Elektrikli Kontrollü, Isıtmalı ve Katlanabilir, Yan Aynalar

Yan Aynalar Üzerinde Sinyal Lambaları

Gövde Rengi Kapı Kolları

Elektrikli Açılabilir Sunroof

Tavan Rayı

Ön ve Arka Park Sensörü

Saten Siyah Radyatör Izgara ve Krom Çerçeve

Gövde Rengi ve Siyah Ön, Arka Tampon

Spoiler

Kia Stonic İç Donanım ve Konfor

Anahtarsız Giriş ve Çalıştırma Sistemi

Deri Direksiyon Simidi ve Vites Topuzu

Direksiyondan Kumandalı Multimedya Sistemi

Deri Koltuklar

Yükseklik Ayarlı Sürücü ve Ön Yolcu Koltuğu

Saklama Gözlü Ön Kol Dayama

60/40 Oranında Katlanabilir Arka Koltuklar

3 Kademeli Isıtmalı Ön Koltuklar

Isıtmalı Direksiyon Simidi

Otomatik Klima

Yağmur Sensörü

4,2″ Supervision Gösterge Bilgi Ekranı

8″ Dokunmatik Ekranlı Multimedya Eğlence Sistemi

Apple Carplay Desteği

Geri Görüş Kamerası

6 Adet Hoparlör

Bluetooth (Sesli Kontrol Sistemi)

Ön Konsolda USB Girişi

Ön Konsolda Bardak Tutucular

Çakmak & Küllük

Aydınlatmalı Sürücü ve Yolcu Makyaj Aynası

Kendiliğinden Kararan İç Dikiz Aynası

Elektrikli Ön ve Arka Camlar

Tek Dokunma ile Açılıp Kapanabilen, Sıkışmayı Engelleyen

Sürücü Camı

Bagaj Gizlemek için Raf (Pandizot)

Silecek Suyu Uyarısı

Metal Pedal

Güvenlik ve emniyet donanımı aşağıdadır.

Hız Sabitleme ve Sınırlama Sistemi

Boyun Yaralanmalarını Önleyen Aktif Ön Koltuk Başlıkları

Aktif Gergili ve Yükseklik Ayarlı Ön Emniyet Kemerleri

Üç Noktalı Arka Emniyet Kemerleri

ISOFIX Çocuk Koltuğu Bağlantı Noktaları

Sürücü ve Ön Yolcu Hava Yastığı

Yan ve Perde Hava Yastıkları

Ön Yolcu Hava Yastığı Devre Dışı Bırakma Anahtarı

Uzaktan Kumandalı Merkezi Kilit ve Alarm

Çocuk Güvenlik Kilidi

Motor kilitleme sistemi (Immobilizer)

EBD Destekli ABS Fren Sistemi

HAC (Yokuş Kalkış Destek Sistemi)

ESP (Elektronik Dengeleme Programı)

BAS (Fren Destek Sistemi)

VSM (ESP’li Araç Denge Yönetim Sistemi)

TCS (Patinaj Engelleme Sistemi)

ESS (Acil Fren Sinyali)

TPMS (Lastik Basınç İzleme Sistemi)

ABS Fren Sistemi

Kia, en baz olsun en full paket Prestige olsun güvenlik ve emniyet donanımlarını aynı yapmakta ve fark bulunmuyor.