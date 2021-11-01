Kia Stonic Cool paket donanımı gerçekten çok başarılı

Bu yazımızda sizlere Kia Stonic Cool paket modelinde bulunan temel donanımları yazmak istedik. Cool paket en baz yani başlangıç modelidir. Ama baz model diye görünüyor ama donanıma baktığınızda çok iyi olduğunu anlayacaksınız.

Kia Stonic 1.2L 84 PS Manuel vites seçenekli fiyatı 221.900 TL‘dir. Cool paketin otomatik vites versiyonunu isterseniz Stonic 1.4L 100 PS olanı 255.900 TL‘dir.

Not: Kia resmi internet sitesine baktığımızda fiyatların 1 kasım ile 30 kasım tarihleri arasında geçerli olduğunu belirtelim.)

Kia Stonic Cool paket dış donanım özellikleri aşağıdadır.

15″ Alüminyum Alaşım Jantlar

Lastik Bakım Kiti (TMK)

Projeksiyon Tipi Halojen Ön Farlar

Gündüz Farları

Otomatik Yanan Farlar

Projeksiyon Tipi Ön Sis Farları

Arka Sis Farları

Elektrikli Kontrollü, Isıtmalı Yan Aynalar

Gövde Rengi Kapı Kolları

Tavan Rayı

Ön ve Arka Park Sensörü

Saten Siyah Radyatör Izgara ve Krom Çerçeve

Gövde Rengi ve Siyah Ön, Arka Tampon

Spoiler

Kia Stonic İç Donanım ve Konfor bölümüne geçtiğimizde ise

Deri Direksiyon Simidi ve Vites Topuzu

Direksiyondan Kumandalı Multimedya Sistemi

Kumaş Koltuklar

Yükseklik Ayarlı Sürücü Koltuğu

Saklama Gözlü Ön Kol Dayama

60/40 Oranında Katlanabilir Arka Koltuklar

Manuel Klima

4,2″ Supervision Gösterge Bilgi Ekranı

8″ Dokunmatik Ekranlı Multimedya Eğlence Sistemi

Apple Carplay Desteği

Geri Görüş Kamerası

6 Adet Hoparlör

Bluetooth (Sesli Kontrol Sistemi)

Ön Konsolda USB Girişi

Ön Konsolda Bardak Tutucular

Aydınlatmalı Sürücü ve Yolcu Makyaj Aynası

Elektrikli Ön ve Arka Camlar

Tek Dokunma ile Açılıp Kapanabilen, Sıkışmayı Engelleyen

Sürücü Camı

Bagaj Gizlemek için Raf (Pandizot)

Silecek Suyu Uyarısı

İç donanım özelliklerine baktığımızda Cool paket yani baz model olmasına rağmen başka marka araçlara göre çok çok donanımlı olduğunu görüyoruz.

Güvenlik ve emniyet donanımı aşağıdadır.

Hız Sabitleme ve Sınırlama Sistemi

Boyun Yaralanmalarını Önleyen Aktif Ön Koltuk Başlıkları

Aktif Gergili ve Yükseklik Ayarlı Ön Emniyet Kemerleri

Üç Noktalı Arka Emniyet Kemerleri

ISOFIX Çocuk Koltuğu Bağlantı Noktaları

Sürücü ve Ön Yolcu Hava Yastığı

Yan ve Perde Hava Yastıkları

Ön Yolcu Hava Yastığı Devre Dışı Bırakma Anahtarı

Uzaktan Kumandalı Merkezi Kilit ve Alarm

Çocuk Güvenlik Kilidi

Motor kilitleme sistemi (Immobilizer)

EBD Destekli ABS Fren Sistemi

HAC (Yokuş Kalkış Destek Sistemi)

ESP (Elektronik Dengeleme Programı)

BAS (Fren Destek Sistemi)

VSM (ESP’li Araç Denge Yönetim Sistemi)

TCS (Patinaj Engelleme Sistemi)

ESS (Acil Fren Sinyali)

TPMS (Lastik Basınç İzleme Sistemi)

ABS Fren Sistemi

Güvenlik ve emniyet donanımına baktığımızda Kia, en baz modeli olmasına rağmen herhangi bir kısma yapmadan bütün paketlerine aynı donanımı koyduğu için tebrik ediyoruz.