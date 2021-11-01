Kia Stonic Cool paket donanımı gerçekten çok başarılı
Bu yazımızda sizlere Kia Stonic Cool paket modelinde bulunan temel donanımları yazmak istedik. Cool paket en baz yani başlangıç modelidir. Ama baz model diye görünüyor ama donanıma baktığınızda çok iyi olduğunu anlayacaksınız.
Kia Stonic 1.2L 84 PS Manuel vites seçenekli fiyatı 221.900 TL‘dir. Cool paketin otomatik vites versiyonunu isterseniz Stonic 1.4L 100 PS olanı 255.900 TL‘dir.
Not: Kia resmi internet sitesine baktığımızda fiyatların 1 kasım ile 30 kasım tarihleri arasında geçerli olduğunu belirtelim.)
Kia Stonic Cool paket dış donanım özellikleri aşağıdadır.
- 15″ Alüminyum Alaşım Jantlar
- Lastik Bakım Kiti (TMK)
- Projeksiyon Tipi Halojen Ön Farlar
- Gündüz Farları
- Otomatik Yanan Farlar
- Projeksiyon Tipi Ön Sis Farları
- Arka Sis Farları
- Elektrikli Kontrollü, Isıtmalı Yan Aynalar
- Gövde Rengi Kapı Kolları
- Tavan Rayı
- Ön ve Arka Park Sensörü
- Saten Siyah Radyatör Izgara ve Krom Çerçeve
- Gövde Rengi ve Siyah Ön, Arka Tampon
- Spoiler
Kia Stonic İç Donanım ve Konfor bölümüne geçtiğimizde ise
- Deri Direksiyon Simidi ve Vites Topuzu
- Direksiyondan Kumandalı Multimedya Sistemi
- Kumaş Koltuklar
- Yükseklik Ayarlı Sürücü Koltuğu
- Saklama Gözlü Ön Kol Dayama
- 60/40 Oranında Katlanabilir Arka Koltuklar
- Manuel Klima
- 4,2″ Supervision Gösterge Bilgi Ekranı
- 8″ Dokunmatik Ekranlı Multimedya Eğlence Sistemi
- Apple Carplay Desteği
- Geri Görüş Kamerası
- 6 Adet Hoparlör
- Bluetooth (Sesli Kontrol Sistemi)
- Ön Konsolda USB Girişi
- Ön Konsolda Bardak Tutucular
- Aydınlatmalı Sürücü ve Yolcu Makyaj Aynası
- Elektrikli Ön ve Arka Camlar
- Tek Dokunma ile Açılıp Kapanabilen, Sıkışmayı Engelleyen
- Sürücü Camı
- Bagaj Gizlemek için Raf (Pandizot)
- Silecek Suyu Uyarısı
İç donanım özelliklerine baktığımızda Cool paket yani baz model olmasına rağmen başka marka araçlara göre çok çok donanımlı olduğunu görüyoruz.
Güvenlik ve emniyet donanımı aşağıdadır.
- Hız Sabitleme ve Sınırlama Sistemi
- Boyun Yaralanmalarını Önleyen Aktif Ön Koltuk Başlıkları
- Aktif Gergili ve Yükseklik Ayarlı Ön Emniyet Kemerleri
- Üç Noktalı Arka Emniyet Kemerleri
- ISOFIX Çocuk Koltuğu Bağlantı Noktaları
- Sürücü ve Ön Yolcu Hava Yastığı
- Yan ve Perde Hava Yastıkları
- Ön Yolcu Hava Yastığı Devre Dışı Bırakma Anahtarı
- Uzaktan Kumandalı Merkezi Kilit ve Alarm
- Çocuk Güvenlik Kilidi
- Motor kilitleme sistemi (Immobilizer)
- EBD Destekli ABS Fren Sistemi
- HAC (Yokuş Kalkış Destek Sistemi)
- ESP (Elektronik Dengeleme Programı)
- BAS (Fren Destek Sistemi)
- VSM (ESP’li Araç Denge Yönetim Sistemi)
- TCS (Patinaj Engelleme Sistemi)
- ESS (Acil Fren Sinyali)
- TPMS (Lastik Basınç İzleme Sistemi)
- ABS Fren Sistemi
Güvenlik ve emniyet donanımına baktığımızda Kia, en baz modeli olmasına rağmen herhangi bir kısma yapmadan bütün paketlerine aynı donanımı koyduğu için tebrik ediyoruz.