Kia Picanto COOL paket detaylı inceleme
Bu yazımızda sizlere Kia Picanto modelinin en full donanımlı olan COOL pakette hangi donanım ve özellikleri getirdiği hakkında bilgi vermek istiyoruz.
İlk olarak Kia Piconto COOL paket fiyatı 201.900 TL‘dir. (Fiyatların 30 Kasım 2021 tarihine kadar geçerli olduğu KİA resmi internet sitesinde yazmaktadır.)
Picanto 1.0L 67 PS FEEL fiyatı: 194.900 TL
Picanto 1.0L 67 PS LİVE fiyatı: 197.900 TL
Kia Picanto dış donanımı şu şekilde;
- 15″ Alüminyum Alaşım Jantlar
- Yedek Lastik (Stepne)
- Reflektör Tipi Ön Farlar
- Gündüz Farları
- Projeksiyon Tipi Ön Sis Farları
- Otomatik Yanan Farlar
- Eve Kadar Aydınlatma Sistemi (Follow-me Home)
- Arka Sis Farları
- Elektrikli Kontrollü, Isıtmalı Yan Aynalar
- Krom Kapı Kolları
- Arka Park Sensörü
- Saten Siyah Radyatör Izgara ve Krom Çerçeve
- Gövde Rengi Ön, Arka Tampon
Kia Picanto iç donanım ve konfor özelliklerine baktığımızda hiçbir eksiklik bulunmadığını göreceksiniz. Zaten COOL paket bu aracın en dolu versiyonudur.
- Deri Direksiyon Simidi ve Vites Topuzu
- Sürücü Ön Kol Dayama
- Direksiyondan Kumandalı Multimedya Sistemi
- Anahtarsız Çalıştırma Sistemi
- Kumaş Koltuklar
- Yükseklik Ayarlı Sürücü Koltuğu
- Ön Yolcu Koltuğu Arkası Saklama Cebi
- 60/40 Oranında Katlanabilir Arka Koltuklar
- Metal İç Kapı Kolları
- Manuel Klima
- 4,2″ Supervision Gösterge Bilgi Ekranı
- 8″ Dokunmatik Ekranlı Multimedya Eğlence Sistemi
- Geri Görüş Kamerası
- 6 Adet Hoparlör
- Bluetooth (Sesli Kontrol Sistemi)
- Ön Konsolda USB Girişi
- Ön Konsolda Bardak Tutucular
- Sürücü ve Yolcu Makyaj Aynası
- Elektrikli Ön ve Arka Camlar
- Tek Dokunma ile Açılıp Kapanabilen, Sıkışmayı Engelleyen Sürücü Camı
- Çakmak ve Küllük
- Bagaj Gizlemek İçin Raf (Pandizot)
Kia Picanto Güvenlik ve Emniyet özelliklerine geçtiğimizde ise Kia’nın diğer paketlerde de aynı özellikleri koyduğunu görüyoruz. Sadece Picanto’nun en baz modeli olan FEEL pakette hız sabitleme ve sınırlama sistemi bulunmuyor. Diğer bütün donanımlar her pakette yer almaktadır.
- Hız Sabitleme ve Sınırlama Sistemi
- Aktif Gergili ve Yükseklik Ayarlı Ön Emniyet Kemerleri
- Üç Noktalı Arka Emniyet Kemerleri
- ISOFIX Çocuk Koltuğu Bağlantı Noktaları
- Sürücü ve Ön Yolcu Ön Hava Yastığı
- Yan ve Perde Hava Yastıkları
- Uzaktan Kumandalı Merkezi Kilit
- Çocuk Güvenlik Kilidi
- Motor Kilitleme Sistemi (Immobilizer)
- EBD Destekli ABS Fren Sistemi
- HAC (Yokuş Kalkış Destek Sistemi)
- ESP (Elektronik Dengeleme Programı)
- BAS (Fren Destek Sistemi)
- VSM (ESP’li Araç Denge Yönetim Sistemi)
- ESS (Acil Fren Sinyali)
- TPMS (Lastik Basınç İzleme Sistemi)
- ABS Fren Sistemi