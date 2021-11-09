Kaza riski çok aza iniyor: LFA, RCCA ve FCA, kavşak dönüşü nedir?

Bu yazımızda sizlere arabaların güvenlik özelliklerinde çok sık karşılaştığı bazı donanımlardan bahsetmek istiyoruz. Teknoloji geliştikçe artık yavaş yavaş kaza riskleri en düşük hale getirilmeye çalışılıyor.

Hyundai resmi internet sitesinde Yeni SANTA FE’nin sunduğu SmartSense güvenlik teknolojileri alkışları hak ediyor.

Şerit Takip Asistanı (LFA)

Bu güvenlik sistemi sayesinde sinyal vermeden şeritten çıkmanız durumunda, LFA sistemi yani şerit takip sistemi sizi tehlikeye karşı korumak için sesli ve görsel uyarı vermektedir. Araçta bulunan LFA kamerası sürekli olarak boyalı şerit işaretlerini takip etmektedir. Sistem gerekli gördüğü taktirde otomatik olarak direksiyon düzeltmesi uygulamaktadır. Bu özellik genellikle direksiyon başında uyumayı veya dalgınlığı önlemektedir.

Arka Çapraz Trafik Çarpışma Önleme Asistanı (RCCA)

Görüş mesafesinin kısıtlı olduğu ve dar alanlardan geriye doğru çıkarken yan taraftan yaklaşan bir araç olması durumunda sistem otomatik olarak sürücüyü uyarmaktadır. Eğer risk çok yüksekse RCCA sistemi aracı durdurmaya yardımcı olmaktadır.

Ön Çarpışma Önleme Yardımcısı (FCA, kavşak dönüşü)

Bu sistem gerçekten tebrik edilmesi gerekiyor. FCA sistemi önünüzdeki aracın aniden fren yapması yada yola bir anda bisikletli veya yaya atladığı zaman sizi hemen uyarmaktadır. Eğer fren yapmakta geç kaldığınızı sistem algılarsa acil frenleme yapmaktadır. Tabi bu sistem sadece kavşaklarda sola dönüşlerde karşıdan gelen araçlara karşı devreye girmektedir.