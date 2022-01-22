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Kalıp yay işlemi ile Clio 4 kumandadan otomatik bagaj açma sağlıklı mı?

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji22 Ocak 2022
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Bu yazımızda sizlere uzun zamandır araştırmış olduğumuz Clio 4 kumandadan tam bagaj açma işleminden bahsetmek istiyoruz. Youtube’dan baktığımızda bir adet video bulduk ve gerçekten çok hoşumuza gitti.

Uzaktan kumanda ile bagaj açma gerçekten kullanıcıların en sevdiği özelliklerden bir tanesi olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Kumandadan bagaj açma derken bagaj kapağının tamamen yukarı açılma özelliğinden bahsediyoruz. Yeni model arabaların full donanım paketlerinde kumandadan bagaj açma mevcut geliyor.

Clio 4 kumandadan tam bagaj açılma özelliği için amortisörün üstüne kalıp yay eklendiğini görüyoruz. Tabi bu kalıp yay belli bir süre sonra bagaj kapağına zarar verir mi vermez mi bilmiyoruz. Tahminimizce bagaj kapağını kapatırken bu yay gergin kapanıyor. Kumandadan açma düğmesine baktığımızda gergin olan yay bagajı tamamen yukarı doğru açıyor.

Eğer bu sistemi kullanan varsa bize olumlu ya da olumsuz olarak geri dönüş yapılırsa çok memnun oluruz.

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji22 Ocak 2022
0 1 dakika okuma süresi
Teknoloji fotoğrafı

Teknoloji

Bilim ve Teknoloji Haberlerini yakından takip ediyorum. Ayrıca gelen her sorulara cevap vermeye çalışıyorum.

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