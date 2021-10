İç ve dış kısım: Opel Astra J kasa iç ve dış ampul kodları

Web sitemizi uzun zamandır takip eden ziyaretçilerimiz mail ile gelen soruları elimizden geldiği kadar cevaplamaya çalıştığımızı bilmektedir. Gelen bir soruyu cevaplayıp sitemize ekleyip başka kişilerinde faydalanmasını istiyoruz.

Soru: Opel Astra J kasa 2018 model araç sahibiyim. Yaşadığım yerde sanayi ve oto tamircisi olmadığım için arabamın iç lambalarını kendim değiştirmek istiyorum. Daha doğrusu aküden dolayı yaşadığım elektrik sorunu yüzünden birçok iç ve dış lambalarım çalışmamaktadır. İnternetten sipariş vererek değiştirmek istiyorum. Astra J Kasa ampül kodlarını bana mail olarak atabilirseniz bende ona göre arızalı olanları değiştirip sipariş vereceğim. Şimdiden teşekkürler.

Cevap: Merhabalar. Mailinize cevabı belge olarak gönderdik. Elimizden geldiği kadar bilgi verdik. Yinede sormak istediğiniz soru olursa bize tekrar mail atarak yada konularımıza yorum yazarak ulaşabilirsiniz.

Opel Astra J kasa dış kısım ampul kodları

Astra J kısa far far ampul: H7 55W (477)

Astra J uzun far far ampul: H7 55W (477)

Astra J DRL ampul kombine: W21/5W (580) (7443 de denir)

Astra J ön sis ampul: H10-45W

Astra J ön sinyal ampul: PSY24W (sarı)

Astra J yan sinyal ampul: W5WY (501A) (sarı)

Astra J arka sinyal ampul: W16W 955 21 W

Astra J stop ampul: W5W (501) (toplam 6 )

Astra J plaka ampul: W5W (501) (iki adet)

Astra J fren ampul: W16W (955 -Halfords 955 21W

Astra J geri vites ampul: H21W (435)

Astra J arka sis ampul: H21W (435)

Opel Astra J Kasa iç kısım lamba ampul kodları

Astra J ön tavan ampul: W5W (501)

Astra J ön harita okuma lambaları: W5W (501)

Astra J arka tavan ampul: W5W (501)

Astra J torpido lambası: W5W (501)

Astra J makyaj ayna ışıkları: TBC

Astra J ön yükleme bagaj bölmesi ışığı: W5W (501)