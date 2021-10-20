Araba Haberleri

İç ve dış kısım: Opel Astra J kasa iç ve dış ampul kodları

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji20 Ekim 2021
0 1 dakika okuma süresi

Web sitemizi uzun zamandır takip eden ziyaretçilerimiz mail ile gelen soruları elimizden geldiği kadar cevaplamaya çalıştığımızı bilmektedir. Gelen bir soruyu cevaplayıp sitemize ekleyip başka kişilerinde faydalanmasını istiyoruz.

Soru: Opel Astra J kasa 2018 model araç sahibiyim. Yaşadığım yerde sanayi ve oto tamircisi olmadığım için arabamın iç lambalarını kendim değiştirmek istiyorum. Daha doğrusu aküden dolayı yaşadığım elektrik sorunu yüzünden birçok iç ve dış lambalarım çalışmamaktadır. İnternetten sipariş vererek değiştirmek istiyorum. Astra J Kasa ampül kodlarını bana mail olarak atabilirseniz bende ona göre arızalı olanları değiştirip sipariş vereceğim. Şimdiden teşekkürler.

Cevap: Merhabalar. Mailinize cevabı belge olarak gönderdik. Elimizden geldiği kadar bilgi verdik. Yinede sormak istediğiniz soru olursa bize tekrar mail atarak yada konularımıza yorum yazarak ulaşabilirsiniz.

Opel Astra J kasa dış kısım ampul kodları

Astra J kısa far far ampul: H7 55W (477)
Astra J uzun far far ampul: H7 55W (477)
Astra J DRL ampul kombine: W21/5W (580) (7443 de denir)
Astra J ön sis ampul: H10-45W
Astra J ön sinyal ampul: PSY24W (sarı)
Astra J yan sinyal ampul: W5WY (501A) (sarı)
Astra J arka sinyal ampul: W16W 955 21 W
Astra J stop ampul: W5W (501) (toplam 6 )
Astra J plaka ampul: W5W (501) (iki adet)
Astra J fren ampul: W16W (955 -Halfords 955 21W
Astra J geri vites ampul: H21W (435)
Astra J arka sis ampul: H21W (435)

Opel Astra J Kasa iç kısım lamba ampul kodları

Astra J ön tavan ampul: W5W (501)
Astra J ön harita okuma lambaları: W5W (501)
Astra J arka tavan ampul: W5W (501)
Astra J torpido lambası: W5W (501)
Astra J makyaj ayna ışıkları: TBC
Astra J ön yükleme bagaj bölmesi ışığı: W5W (501)

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji20 Ekim 2021
0 1 dakika okuma süresi
Teknoloji fotoğrafı

Teknoloji

Bilim ve Teknoloji Haberlerini yakından takip ediyorum. Ayrıca gelen her sorulara cevap vermeye çalışıyorum.

İlgili Makaleler

Yeni Egea Cross Street fiyatları

19 Ekim 2021

500 TL altı kışlık (195/60 R15) lastik fiyatları

18 Ekim 2021

1 kere nefes alıp veresiye kadar 100 km hıza ulaşan dünyanın en hızlı araçları

18 Ekim 2021

Toyota 2021 yeni Corolla tüm versiyonların fiyatları

17 Ekim 2021

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu