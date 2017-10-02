Hyundai Tucson 1.6 çok sevildi

Hyundai firmasının SUV araçlar kategorisinde en çok tercih edilen modellerinden olan Tucson modelinin 1.6 motor özelliğine sahip modelinin teknik özelliklerini buradan açıklamak istiyoruz.

Özellikle fiyat olarak SUV marka araçlar arasında son derece uygun fiyatlardan satılan bu aracın özelliklerinin detaylarına buradan göz atalım.

Hyundai Tucson 1.6 Genel Bakışı

1.6 T-GDI 4×4 modelinin segment olarak I kategorisinde yer aldığını belirtmek istiyoruz. Arazi araçları kategorisinde yer alan bu aracın benzinli ve 4 silindiri bulunmaktadır. 2015 yılında seri üretimine başlanan bu aracın üretimi halen aktif olarak devam etmektedir. Motor gücü olarak 177 Beygir olan araçta DCT şanzıman tipi 7 ileri vites teknolojisi bulunmaktadır.

Hyundai Tucson 1.6 Motor performansları

Benzinli 4 silindir motor kapasitesi bulunan aracın motor hacmi olarak 1591 cc’lik bir gücü bulunmaktadır. Maksimum motor gücü olarak ise 177 Hp beygir gücünde 265 Tork seviyesi bulunan bu aracın 0 km’den 100 km’ye çıkış süresi SUV bir modeli için başarılı sayılan 9.1 saniyedir. Azami sürat olarak 201 Km hız seviyesine ulaşan Hyundai Tucson 1.6 aracı gayet başarılı bir performans sunmaktadır.

Hyundai Tucson 1.6 yakıt Tüketimi

EURO 6 bezinli motor seçeneği bulunan bu aracın şehir içi tüketimi 9.2 litredir. Şehir dışında ortalama tüketim olarak 6.5 litrelik tüketim gerçekleştiren bu aracın ortalama yakıt tüketimi ise 7.5 Litredir. Yakıt depo hacmi olarak ise 62 litrelik bir yakıt deposu bulunmaktadır.

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