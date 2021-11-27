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Hyundai N-LINE paketi ile bakın neler geliyor

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji27 Kasım 2021
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Hyundai modellerinde en üst paket olarak Elite gösterilmektedir. Fakat Hyundai Kona aldığınızda Elite paketin üstü olarak N LINE paketi olduğunu görüyoruz. Peki N LINE paketi, Elite göre hangi farklılıkları sunuyor kısaca bakalım. Bu modeli almak isteyen olursa hızlı ve rahat bir şekilde bilgi alabilecek.

N-LINE paketı arabaya ekstradan güvenlik veya konfor donanımı eklememektedir. Sadece görsel olarak farklılık yaratmaktadır. Sportif görünümlü severler için N-LINE donanımı oldukça farklılık yaratmaktadır.

  • N-LINE ön ızgara tasarımı
  • Projeksiyon tipi LED ön farlar
  • LED erka stop lambaları

Yukarıdaki farklılıklar arabanın dış tasarımındaki farklardır. Peki iç kısımda N-LINE farkları neler oluyor?

  • KONA N Line, sportif ön ve arka tasarım detayları, gövdeyle aynı rengi taşıyan tampon, marşpiyelleri ve özel iki renkli 18” alaşım jantlarıyla dikkat çekiyor.
  • N Line vites kolunun sportif metal detayları, N logosu, kırmızı çizgisi ve daha iyi tutuş sağlayan deri dokusu,
  • Perfore deriyle kaplanan N Line direksiyon simidinin sunduğu konforun ve sürüş hâkimiyeti,
  • Kırmızı kontrast dikişlerine sahip koltuklar, direksiyon simidi, vites kolu ve orta konsol, KONA N Line’ın eşsiz tasarımını,

Kaynak: Hyundai KONA resmi internet sitesi

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji27 Kasım 2021
0 1 dakika okuma süresi
Teknoloji fotoğrafı

Teknoloji

Bilim ve Teknoloji Haberlerini yakından takip ediyorum. Ayrıca gelen her sorulara cevap vermeye çalışıyorum.

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