Hyundai Kona 1.0 T-GDI 7 İleri DCT Style paket tatmin edici
Ekim ayında yaşanan kur artışından sonra sıfır araba modellerinin fiyatları da normal olarak artış gösterdi. Tasarımı ile dikkatleri üzerine çeken Hyundai Kona almak istiyorsanız bu yazımızın size faydası olacaktır.
Hyundai Kona almak istiyorsanız 4 farklı motor seçeneği bulunmaktadır. Biz size Benzinli 1.0 T-GDI 7 ileri otomatik DCT modelinde bahsetmek istiyoruz. Motoru küçük olduğuna bakmayın. 120 beygirlik 200 Torkluk motor size performansı rahat sunmaktadır.
İlk olarak 1.0 T-GDI Style paket otomatik vites benzinli versiyonu 326.650 TL’dir. Kona’nın manuel vites seçeneği yoktur. 7 ileri DCT ile yakıt tüketimi konusunda oldukça başarılıdır. Hyundai Kona benzinli 1.0 motoru şehir için yakıt tüketimi fabrika verilerine göre 6.0, şehir dışı 4.9 LT yazmaktadır. Bu rakamlar oldukça başarılıdır. Otomatik vitesli bir arabanın bu değerleri görmesi çok iyi.
Yakıt deposu ise 50 lt’dir. Hyundai Kona’nın en baz modeli Style pakettir. 4 farklı paket seçenekleri bulunuyor. Kona Style paket güvenlik donanımına baktığımızda gerçekten başarılı bulduk. Bu arada Hyunda, Kona araçlarında diğer paket versiyonlarında da aynı güvenlik donanımını koymuştur. En full paketi seçsenizde aynı güvenlik donanımına sahip oluyorsunuz.
- ABS + EBD + BAS
- ESP + TCS + VSM
- Merkezi kilit-Pasif Alarm
- Sürücü ve ön yolcu hava yastıkları
- Yan ve perde hava yastıkları
- acil durum fren sinyali
- Şeritten ayrılma uyarı sistemi
- Şerit ve yol takip asistanı
- Ön çarpışma önleme yardımcısı
- Hıza duyarlı kapı kilitleme mekanizması
- Yokuş kalkış destek sistemi
- Yokuş iniş destek sistemi
Yukarıda gördüğünüz gibi aracın güvenlik donanımında eksiklik yok.
Geçelim iç donanım özelliklerine;
- Sürücü koltuğu yükseklik ayarı
- Kumaş koltuklar
- Ön kol dayama
- Yükseklik ayarlı direksiyon
- Elektrikli ön ve arka camlar
- Hız sabitleyici
- Stop-Start sistemi
- Sürüş modu seçenekleri
- Direksiyondan kumandalı müzik sistemi
- Manuel Klima
- Direk direksiyon simidi ve vites topuzu
- Aydınlatmalı torpido gözü
- Harita okuma lambası
- Bagaj içi aydınlatma
- Bluetooth bağlantısı
- USB-AUX girişi
- 5 inç monokrom ekranlı ses sistemi
- 6 Hoparlör
- 4.2 inçlik renkli gösterge bilgi ekranı
Yukarıda yazanlara baktığımızda eksik bir özellik göremedik. Baz modeli olmasına rağmen başka araçların full paketine eşdeğer duruyor.
Sırada şimdi dış donanım özellikleri
- 16 inçlik alaşımlı jantlar
- 205 / 60 / R16 lastikler
- Yan aynalar üzerinde sinyal lambaları
- Elektrikli ve ısıtmalı yan aynalar
- Eşlik etme ve karşılama özellikli farlar
- Gövde rengi yan aynalar
- Gövde rengi kapı kolları
- Led gündüz sürüş farları
- Otomatik yanan farlar
- Projeksiyon tipi halojen ön farlar
- LED Spoiler
- Ön sis farları
- Renkli Camlar
- Kaput altı izolatörü
- Lastik basınç göstergesi
Dış donanım özelliklerine baktığınızda gerçekten eksik bir donanım göremiyoruz. Baz modeli olmasına rağmen Full araç hissi vermektedir.