Hyundai Kona 1.0 T-GDI 7 İleri DCT Style paket tatmin edici

Ekim ayında yaşanan kur artışından sonra sıfır araba modellerinin fiyatları da normal olarak artış gösterdi. Tasarımı ile dikkatleri üzerine çeken Hyundai Kona almak istiyorsanız bu yazımızın size faydası olacaktır.

Hyundai Kona almak istiyorsanız 4 farklı motor seçeneği bulunmaktadır. Biz size Benzinli 1.0 T-GDI 7 ileri otomatik DCT modelinde bahsetmek istiyoruz. Motoru küçük olduğuna bakmayın. 120 beygirlik 200 Torkluk motor size performansı rahat sunmaktadır.

İlk olarak 1.0 T-GDI Style paket otomatik vites benzinli versiyonu 326.650 TL’dir. Kona’nın manuel vites seçeneği yoktur. 7 ileri DCT ile yakıt tüketimi konusunda oldukça başarılıdır. Hyundai Kona benzinli 1.0 motoru şehir için yakıt tüketimi fabrika verilerine göre 6.0, şehir dışı 4.9 LT yazmaktadır. Bu rakamlar oldukça başarılıdır. Otomatik vitesli bir arabanın bu değerleri görmesi çok iyi.

Yakıt deposu ise 50 lt’dir. Hyundai Kona’nın en baz modeli Style pakettir. 4 farklı paket seçenekleri bulunuyor. Kona Style paket güvenlik donanımına baktığımızda gerçekten başarılı bulduk. Bu arada Hyunda, Kona araçlarında diğer paket versiyonlarında da aynı güvenlik donanımını koymuştur. En full paketi seçsenizde aynı güvenlik donanımına sahip oluyorsunuz.

ABS + EBD + BAS

ESP + TCS + VSM

Merkezi kilit-Pasif Alarm

Sürücü ve ön yolcu hava yastıkları

Yan ve perde hava yastıkları

acil durum fren sinyali

Şeritten ayrılma uyarı sistemi

Şerit ve yol takip asistanı

Ön çarpışma önleme yardımcısı

Hıza duyarlı kapı kilitleme mekanizması

Yokuş kalkış destek sistemi

Yokuş iniş destek sistemi

Yukarıda gördüğünüz gibi aracın güvenlik donanımında eksiklik yok.

Geçelim iç donanım özelliklerine;

Sürücü koltuğu yükseklik ayarı

Kumaş koltuklar

Ön kol dayama

Yükseklik ayarlı direksiyon

Elektrikli ön ve arka camlar

Hız sabitleyici

Stop-Start sistemi

Sürüş modu seçenekleri

Direksiyondan kumandalı müzik sistemi

Manuel Klima

Direk direksiyon simidi ve vites topuzu

Aydınlatmalı torpido gözü

Harita okuma lambası

Bagaj içi aydınlatma

Bluetooth bağlantısı

USB-AUX girişi

5 inç monokrom ekranlı ses sistemi

6 Hoparlör

4.2 inçlik renkli gösterge bilgi ekranı

Yukarıda yazanlara baktığımızda eksik bir özellik göremedik. Baz modeli olmasına rağmen başka araçların full paketine eşdeğer duruyor.

Sırada şimdi dış donanım özellikleri

16 inçlik alaşımlı jantlar

205 / 60 / R16 lastikler

Yan aynalar üzerinde sinyal lambaları

Elektrikli ve ısıtmalı yan aynalar

Eşlik etme ve karşılama özellikli farlar

Gövde rengi yan aynalar

Gövde rengi kapı kolları

Led gündüz sürüş farları

Otomatik yanan farlar

Projeksiyon tipi halojen ön farlar

LED Spoiler

Ön sis farları

Renkli Camlar

Kaput altı izolatörü

Lastik basınç göstergesi

Dış donanım özelliklerine baktığınızda gerçekten eksik bir donanım göremiyoruz. Baz modeli olmasına rağmen Full araç hissi vermektedir.