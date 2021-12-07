Hyundai i10 Aralık ayı fiyatları belli oldu

Hyundai i10 aralık ayı fiyatları açıklandı. Kasım ayındaki artan dolar fiyatlarından sonra sıfır araç markaları tek tek modellerine zam yaptı. 28 Kasım günü yazdığımız bir yazıda 200 Bin TL altındaki araba modellerini yazmıştık. Bu modellerin arasında Hyundai i10’da bulunuyordu.

Hyundai i10 1.0 MPI 5 ileri Jump benzinli modeli 193.700 TL civarlarında satılıyordu. Aralık ayına girdiğimizde i10’nun fiyatı da açıklandı. Aynı modelin fiyatı 240.700 TL’den satılmaya başlandı. Ekstradan farklı bir renk almak istediğinizde ise 1300 TL fark ödemeniz gerekmektedir.

Diğer modellerin fiyatları ise şöyle;

1.0 MPI 5 İleri AMT Jump (Benzinli) 251.050 TL

1.2 MPI 5 İleri AMT Style (Benzinli) 258.800 TL

1.2 MPI 5 İleri AMT Elite Çift Renk (Benzinli) 262.158 TL

Hyundai resmi internet sitesinde yazan bilgiye göre bu fiyatlarında aralık ayının son gününe kadar geçerli olduğu yazmaktadır. Yeni yıla girdiğimizde tekrardan fiyatlara bakarak sizleri bilgilendireceğiz.