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Hyundai Bayon Elite pakete BOSE Pack ilave opsiyon ile neler geliyor

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji26 Kasım 2021
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Hyundai Bayon etkileyici tasarımı ve donanımı ile otomobil tutkunlarının dikkatini çekmeyi başardı. Bu yazımızda sizlere Hyundai 1.4 MPI 6 ileri otomatik Elite paket aldığınızda ekstradan BOSE Pack paketi aldığınızda hangi ekstra donanıma sahip olacağınızı yazmak istedik.

Style paket fiyatı Hyundai resmi internet sitesinde Elite paketi 326.400 TL‘dir.

Elite paket Hyundai’nin en dolu versiyonudur. Bayon modelinde BOSE Pack aldığınızda aşağıdaki ek donanımlara sahip olmuş olacaksınız.

  • 10.25 inçlik dokunmatik ekranlı navigasyon sistemi
  • Köpekbalığı anten
  • BOSE Premium ses sistemi (8 hoparlör)

Hyundai resmi internet sitesinde Hyundai Bayon Elite pakete ek BOSE Pack ilave opsiyon fiyatı bulunmuyor.

Elite pakette bulunan güvenlik donanımları ise çok başarılı.

Fotoğraf: Hyundai resmi web sitesi

BAYON’un Şerit Takip Asistanı (LFA) özelliği etkinleştirildiğinde, otoyollarda ve şehir içinde, 0 ila 180 km/sa hızla giderken aracı ortalayarak kendi şeridinde tutar.

Şeritte Kalma Asistanı (LKA) Bu sistem, yol şeritlerini takip etmek için ön kamerayı kullanır. Şeritten istenmeden çıkılması durumunda sürücüyü uyarır ve aracı doğru şeride geri yönlendirmek için direksiyona karşı tork kuvveti uygular.

Ön Çarpışma Önleme Asistanı (FCA) Önündeki yolu bir radar ve kamera yardımıyla algılayan FCA sistemi, öndeki araç ani fren yaptığında ya da yolda yaya veya bisiklet olması durumunda otomatik olarak fren yapar. Artık Kavşak Dönüş Özelliği ile güncellenen bu sistem, kavşaklarda sola dönerken önden çarpışmaları önlemeye yardımcı olmak için özel olarak kalibre edilmiştir.

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji26 Kasım 2021
0 1 dakika okuma süresi
Teknoloji fotoğrafı

Teknoloji

Bilim ve Teknoloji Haberlerini yakından takip ediyorum. Ayrıca gelen her sorulara cevap vermeye çalışıyorum.

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