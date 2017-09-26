Ford Ranger 2.2 TDCI teknik özellikleri

Minivan , Van , Paneelvan araç kategorisinde karşımıza çıkan Ford Ranger modelinin K segment kategorisinde yer aldığını belirtmek istiyoruz.

Kasa tipi olarak çift kabi Pick-Up modeli bulunan bu aracın Dizel ve 4 silindir motor kapasitesi bulunmaktadır. 2016 yılında seri üretimi başlanan bu aracın üretimi halen devam etmektedir.

Şanzıman olarak otomatik ve düz vites olarak 6 ileri vites teknolojisi bulunan bu araçta arkadan çekiş özelliği bulunmaktadır. Toplam yıllık MTV olarak ise 2158.5 TL ücret ödemek zorundasınız.

Ford Ranger 2.2 TDCI Motor Özellikleri

Dizel 4 silindir olan bu aracın motor kapasitesi olarak 2198 cc’lik motor performansı bulunmaktadır.. 160 beygir kapasitesinde bulunan bu aracın , Tork kapasitesi ise 386 NM’dir. Hızlanma süresi olarak 0’dan 100 Km’ye 12,8 saniyede çıkan araç 2.2 motora göre biraz yavaş bir sürede karşımıza çıkmaktadır. Azami sürat olarak Ford Ranger 2.2 TDCI aracının ortalama hızı 175 KM’dir.

Ford Ranger 2.2 TDCI Yakıt tüketimi

Dizel EURO 5 yakıt tercih edilen bu aracın şehir içinde ortalama yakıt tüketimi olarak 9.7 litrelik bir yakıt tüketimi bulunmaktadır. Şehir dışı yakıt tüketiminde ise 6.7 litrelik tüketim gerçekleştiren bu aracın ortalama tüketimde ise 7.8 litrelik bir yakıt tüketimi sarf ettiğini açıklamak istiyoruz. Fiyat olarak 100 Bin TL ortalama satış fiyatı bulunan bu aracın merak ettiğiniz özelliklerini buradan sizlere açıkladık.

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