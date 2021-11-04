Araba Haberleri

Ford Focus 3 Trend gizli özellikler şunlar

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji4 Kasım 2021
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Ford Focus 3 Trend araç kullanıyorsanız bağlantı cihazı kullanarak bazı gizli özelliklerini açabilirsiniz.

1. Alarm özelliği

Bu özelliği aktif ettiğinizde sesli olarak alarm çalmaktadır. Çalışma mantığı eski tarzdaki alarmlar gibi değildir. Yani lastiğine vurduğunuzda yada arabaya sarsıntı yaptığınızda alarm çalmamaktadır. Kapıyı zorla açtığınızda, cam kırıldığında yada açık camdan kapıyı açtığınızda sesli olarak alarm çalmaya başlayacaktır.

2. Kumandadan camların açılma ve kapanma tepki süresi

Kumandadan kapatma tuşuna bastığınızda camlar bir saniye içinde kapanmaya ve açılmaya başlayacaktır. Kısacası aracın açılma ve kapatma tepki süresi 1 saniyeye düşmektedir.

3. Hız uyarısı

Araç ile 120 km hızı geçtiğinizde sesli ikaz uyarısı gelmektedir.

Bilgi: Ford Focus 3 Trend gizli özellikleri açacak kişi tecrübeli ve bilgili olmasına dikkat ediniz. Araç beyninde yanlış yapılan kodlamalar size daha büyük sıkıntılar açabilir. Kendiniz bu işlemi yapacaksanız bile internette çok iyi araştırıp yapınız.

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji4 Kasım 2021
0 1 dakika okuma süresi
Teknoloji fotoğrafı

Teknoloji

Bilim ve Teknoloji Haberlerini yakından takip ediyorum. Ayrıca gelen her sorulara cevap vermeye çalışıyorum.

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