Dacia Duster 1.5 DCI 4×4 teknik özellikleri

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SUV araçlar kategorisinde karşımıza çıkan Dacia markasının Duster modelinin merak ettiğiniz teknik özelliklerini sizlere buradan açıklamak istiyoruz. Son zamanlarda en çok tercih edilen ve ikinci el piyasası son derece yüksek olan bu araçların merak edilen bütün teknik özelliklerini açıklıyoruz.

Dacia Duster 1.5 DCI 4×4 Genel Özellikleri

SUV/Arazi araçları kategorisinde karşımıza çıkan bu aracın H segment olduğunu açıklamak istiyoruz. SUV modeli olan bu aracın 5 kapı özelliği bulunmaktadır. Dizel 4 silindir olarak devam eden bu aracın seri üretimi 2013 yılından beri devam etmektedir. Şanzıman olarak 6 ileri vites teknolojisi ile üretilen bu aracın manuel vites olduğunu da belirtmek istiyoruz. 2017 yıllık vergisinin 517 TL olduğunu ve 2 dönem halinde ödendiğini de belirtmek istiyoruz.

Dacia Duster 1.5 DCI 4×4 Motor Özellikleri

Motor tipi olarak Dizel motor seçeneğini incelediğimiz bu aracın 4 silindir hacmi bulunmaktadır. 1461 cc’lik motor kapasitesi bulunan araçta maksimum aracın beygir gücü olarak 110 beygir yer almaktadır. 240 Tork kapasitesi bulunan aracın 0’dan 100 km’ye çıkış süresi olarak ise 12,9 saniyelik bir performansı bulunmaktadır. Aracın maksimum saate aldığı hız seviyesi ise 168 KM’dir.

Yakıt Tüketimi Yakıt konusunda SUV marka araçlar arasında en az yakan modellerin başında gelen bu aracın kullandığı yakıt modeli EURO 5 Dizeldir. Şehir içi tüketiminde 5.7 litrelik bir performansı bulunan aracın şehir dışında ise 5 litre yakıt tüketimi gerçekleştirdiğini paylaşmak istiyoruz. Ortalama yakıt tüketimi konusunda ise 5.2 litrelik yakıt tüketimi aracın az yakan SUV modelleri arasında yer almasına neden olmaktadır.

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