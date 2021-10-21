Clio lastik basıncını ayarlayınız uyarısı silinmiyor

Clio modellerinde sürekli olarak lastik basıncını ayarlayınız uyarısı çıkıyor ve bu uyarıyı silemiyorsanız bu yazımızın size faydası olacaktır.

Durduk yere bilgisayar ekranında lastik basıncını ayarlayınız uyarısı çıkmaya başladığında lastiğinizin havası azalmış yada lastiğiniz patlamış ve hava kaybetmiş olabilir.

Sürücüler ilk olarak hemen lastik basınçlarını kontrol etmelidir.

Peki lastik havalarını kontrol ettikten sonra yine ışık yanmaya devam ediyorsa ne yapmalısınız? Hemen lastik sensörü arızalandı gibi düşünmeyiniz.

Kontak açıkken sağ taraftaki silecek kolunun ucunda iki tane düğme bulunmaktadır. Alttaki olan düğmeye basılı tutunuz. 15 saniye civarında basılı tuttuğunuzda uyarı silinecektir. Bu şekilde araba yeni lastik hava basınç değerine ayarlanmış olacaktır.

Not: Butona basılı tutmadan önce ekranda “Lastik basıncınızı ayarlayınız” uyarısı bulunurken yapınız.

Yeni lastik aldığınızda da lastik basıncınızı ayarlayınız uyarısı çıkacaktır. Yine yukarıdaki anlattığımız şekilde yaptığınızda uyarı ekranı silinecektir.

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