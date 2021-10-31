Clio 5 Joy ekstra sahip olacağınız gizli özellikler

Clio 5 Joy gizli özellikleri açtırdığınız da hangi ek özelliklere sahip oluyorsunuz konusunda bilgi vermek istedik. Bildiğiniz üzere fabrika çıkışlarında bazı özellikler kapalı olarak gelmektedir. Cihaz kullanarak bazı özellikleri açtırabiliyorsunuz.

1. Farları açtığınızda gündüz LED farların kapanmaması

Normal şartlarda arabanızın farlarını açtığınızda otomatik olarak gündüz LED farları kapanıyordu. Bu özelliği açtırınca gündüz led farları normal farları açtığınızda açık kalmaktadır. Görüntü olarak çok güzel olmasada beğenen olabilir.

2. Clio 5 Joy Kumandadan cam açma

Normal şartlarda ön camların kumandadan kaldırma özelliği bulunuyordu. Bu gizli özelliği açtırınca kumandadan kapı açma tuşuna basılı tuttuğunuz ön camlar açılacaktır.

3. Görsel alarm özelliği

Bu özelliği açtırınca arabanız kilitli durumdayken zorla girilmeye çalışılırsa 15 saniye süresince uzun farları yanıp sönmektedir.

4. Sinyal verince sönen Gündüz ledleri

Sağ veya sol dönüş sinyallerini yaktığınız zaman hangi tarafa dönüş sinyali verdiyseniz gündüz Led farlar otomatik olarak kapanmaktadır. 4’lü sinyali yaktığınızda ise tamamen gündüz led farlar kapanmaktadır.

5. Gösterge paneline sıcaklık ve saat ekleme

Fabrika çıkışında bu basit özellik bile maalesef bulunmamaktadır. Bu gizli özelliği açtırınca aşağıdaki fotoğraftaki gibi hız göstergesinin üst tarafında saat ve hava sıcaklık göstergesi eklenmektedir.

6. Arka hoparlör aktivasyonu yapma

Clio 5 Joy modellerinde arka hoparlör bulunmamaktadır. Fakat tesisatı hazır durumdadır. Tesisatın aktif olması için bu gizli özelliği açtırmanız gerekiyor.