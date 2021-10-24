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Clio 5 İcon kumandadan cam açma özelliği önemli

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji24 Ekim 2021
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Clio 5 İcon aracanızda camları kumandadan açabileceğinizi biliyor musunuz? Clio 5 İcon aldığınızda fabrika çıkış özellikleri arasında camları kumandadan kapatabiliyorsunuz. Arka arkaya kapı kapatma tuşuna bastığınızda açık olan camlar kapanmaktadır. Fakat kumandadan cam açma özelliği bulunmuyor.

Camların açılma özelliği özellikle yaz aylarında çok işe yaramaktadır. 40 derece sıcaklıkta arabaya binmeden önce evden camları açtığınızda arabanız güzelce hava alacaktır.

Clio 5 icon gizli özellikleri açtırdığınızda kumandadan 4 cam açma özelliği gelmektedir. Kumandadan kapı açma tuşuna iki kere bastığınızda 4 cam aşağıya inmektedir.

Not: Araçların gizli özelliklerini açtırmak için bağlantı cihazı kullanılmaktadır. Aracın beyni ile bağlantı kurulan cihazı kullanacak kişi tecrübeli olmalıdır. Yanlış yapacağı bir işlem sonrasında araba beynine farklı sorunlar yaşatabilirsiniz.

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji24 Ekim 2021
0 Bir dakikadan az
Teknoloji fotoğrafı

Teknoloji

Bilim ve Teknoloji Haberlerini yakından takip ediyorum. Ayrıca gelen her sorulara cevap vermeye çalışıyorum.

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