Araba Haberleri

Clio 4 akü zayıfladığı nasıl anlaşılır?

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji30 Ocak 2022
0 1 dakika okuma süresi

Clio 4 modellerinde akünün azaldığını nasıl anlayabileceğiniz konusunda ufak birkaç püf noktası vermek istedik. Akü bitmesine yakın bir seferde marş almama gibi sorunlar olabilir. Tabi bu sorunlardan önce size ufak ufak akü ben bitiyorum artık dediği 2 işaret şu şekilde.

İlk olarak Clio 4 aracınızda kart sistemi varsa en iyi haber verme sistemi diyebiliriz. Kartınızı yuvaya takmadan bir kez start-stop tuşuna (motor çalıştırma butonu) basınız. Kontak açılıp 5 saniye sonra kapanıp tekrar açılıyorsa artık akü azalmaya başlamış demektir. Çok yakın zamanda akünün değişmesi gerekiyor. Aslında birçok bu olayı kronik sorun sanmaktadır. Fakat tamamen akünün zayıflığından iki kere kontak açmaktadır.

Diğer bir yöntem ise arabaya marş bastığınızda hemen marş almayıp 3-4 saniye civarında sürüyorsa akü artık zayıflamış demektedir.

2022 Clio 4 akü fiyatları şöyle;

Normal akü 800 TL

EFB akü 1200 TL

AGM akü 1400 TL

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji30 Ocak 2022
0 1 dakika okuma süresi
Teknoloji fotoğrafı

Teknoloji

Bilim ve Teknoloji Haberlerini yakından takip ediyorum. Ayrıca gelen her sorulara cevap vermeye çalışıyorum.

İlgili Makaleler

Astra J kasa lastik basınç öğretme ve adaptasyonu

28 Ocak 2022

Kalıp yay işlemi ile Clio 4 kumandadan otomatik bagaj açma sağlıklı mı?

22 Ocak 2022

2022 Yılı Yeni Egea Cross Street, Urban ve Lounge fiyatları açıklandı

21 Ocak 2022

Tek işlem ile Clio 4 radyo kodu alma

20 Ocak 2022

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu