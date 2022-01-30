Clio 4 akü zayıfladığı nasıl anlaşılır?

Clio 4 modellerinde akünün azaldığını nasıl anlayabileceğiniz konusunda ufak birkaç püf noktası vermek istedik. Akü bitmesine yakın bir seferde marş almama gibi sorunlar olabilir. Tabi bu sorunlardan önce size ufak ufak akü ben bitiyorum artık dediği 2 işaret şu şekilde.

İlk olarak Clio 4 aracınızda kart sistemi varsa en iyi haber verme sistemi diyebiliriz. Kartınızı yuvaya takmadan bir kez start-stop tuşuna (motor çalıştırma butonu) basınız. Kontak açılıp 5 saniye sonra kapanıp tekrar açılıyorsa artık akü azalmaya başlamış demektir. Çok yakın zamanda akünün değişmesi gerekiyor. Aslında birçok bu olayı kronik sorun sanmaktadır. Fakat tamamen akünün zayıflığından iki kere kontak açmaktadır.

Diğer bir yöntem ise arabaya marş bastığınızda hemen marş almayıp 3-4 saniye civarında sürüyorsa akü artık zayıflamış demektedir.

2022 Clio 4 akü fiyatları şöyle;

Normal akü 800 TL

EFB akü 1200 TL

AGM akü 1400 TL