Bugatti Chiron’un tahtını Koenigsegg Agera RS salladı

Herhalde bu iki arabayı duymayan yoktur.Peki hangisi daha hızlı diye merak ediyorsanız işte bu sorunun cevabı.

Bugatti ve Koenigsegg markasına ulaşmak herkese nasip olmuyor.Fakat bu iki marka arasında 0-400 km hız denemeleri teker teker geldi diyebiliriz.Bugatti Chrion tasarımı ve gücü ile milyonlarca kişinin hayalini süslüyor.Hız olarak ise geçen ay Bugatti youtube’da bir hız rekoru videosu yayınlamıştı.Bugatti Chrion 0’dan 400 km hıza sadece 42 saniyede ulaşmıştı.Bu videoyu ise 6.5 milyon kişi tarafında kısa sürede izlendi.

1500 beygir gücündeki Bugatti Chiron’un bu rekoru uzun zaman geçilmeyeceği düşünülüyordu.Çok geçmeden Koenigsegg misilleme yaptı.1341 beygir gücündeki Agera RS modeli Bugatti’nin rekorunu kırdı.Koenigsegg Agera RS 0-430 km’yi 37.28 saniyede geçerek yeni rekorun sahibi oldu.Agera RS toplamda 2535 metre yol katetti.

Bugatti Chiron modeli Türkiye’de satılmıyor fakat almak isteyen olursa yaklaşık olarak 10 milyon dolar civarında sahip olabilirsiniz.

Koenigsegg Agera RS Türkiye fiyatı ise yaklaşık olarak 8 milyon dolar civarına gelmektedir.Ayrıca bu araç 100 km’de 400 TL’lik yakıt harcamasına ulaşabiliyor.

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