Astra J kasa lastik basınç öğretme ve adaptasyonu

Genel olarak lastik değiştiğinde ya da patlayan lastikte onarım yapıldığında yol bilgisayarında lastik basınç sensörü arızası gözükecektir. Özellikle kış aylarında kış lastiği ve yaz aylarında lastik değişiminden sonra bu sorunlar çok sık ortaya çıkıyor. Yeni basınç ayarlarının yol bilgisayarına öğretilmesi gerekmektedir. Bunun için birkaç basit işlem yeterli olacaktır.

Aşağıdaki adımları uygulayınız;

Yol bilgisayarında lastik basınçlarını gösteren ekrana geliniz.

Bu ekranda OK tuşuna basılı tutunuz. Daha sonra ekranda “öğretmek istediğinize emin misiniz? sorusu çıkacaktır. Siz evet dedikten sonra 2 kere korna çalacaktır.

Artık Opel Astra J kasa lastik adaptasyonu yapmış oldunuz.

Bu arada lastik değişimlerini tecrübeli kişilere yaptırınız. Lastik basınç sensörlerine gelebilecek arızaların önüne geçmiş olacaksınız.