Araç arıza kodu tespit uygulaması (başarılı ve çalışan)

Günümüzde araçlardaki arıza kodlarını artık servise gitmeden çözebiliyorsunuz. Wi-Fi bağlantılı OBD cihazı alarak akıllı telefonunuzdan aracın arızasını rahatlıkla öğrenebilirsiniz. Wi-Fi bağlantılı OBD cihaz modellerine baktığımızda ortalama olarak 79 TL ile 99 TL fiyat aralığında olduğunu görüyoruz.

Tabi iş sadece OBD cihazı almak ile olmuyor. Güzel bir uygulama indirmek zorundasınız. İndireceğiniz hata tespit uygulaması sayesinde arızayı detaylı olarak öğrenebilir veya hata kodlarını silebilirsiniz.

Bu yazımızda sizlere DtcFix uygulamasından bahsetmek istiyoruz. Google Play Store’da bulunan bu DtcFix uygulaması 100.000’den fazla indirilme oranına sahiptir. Ayrıca gördüğümüz kadarıyla geliştirici ekip sürekli yeni araç modelleri ve uygulama güncellemeleri yapmaktadır.

Bu uygulamayı geliştiren ekip hakkında çok fazla bir bilgimiz yok. Ama gördüğümüz kadarıyla Google Play Store’daki sorulan bütün sorulara cevap verdiklerini görüyoruz. Uygulamasına böylesine sahip çıkan bir ekip görmek çok çok zordur. Ayrıca uygulamanın yerli olduğunu hatırlatmak isteriz.

Bu arada Play Store’daki yorumlara baktığımızda uygulamanın bazı bölümlerinin paralı olduğunu ve hemen uygulamayı karalama maksatlı yorumlar gördük ve çok üzüldük. Bir uygulama geliştirmenin ne kadar zor olduğunu, nasıl masraflar yapıldığını bilmeyenlerin böyle kul hakkı yemesine üzülüyoruz.

DtcFix Pro ücretli uygulamasına baktığımızda fiyatın 9.49 dolar olduğunu görüyoruz. Uygulamayı satın aldıktan sonra bir sıkıntınız olduğunda web siteleri ve mail adreslerinden cevap verdiklerini görüyoruz.

Bu arada bu uygulamayı neden bu kadar övdünüz diye soruyorsanız bize bu uygulamayı kullanıyoruz. Sıkıntılarımız olduğunda çok geçmeden cevaplıyorlar. Geliştirici ekibi tanımıyoruz ama emekleri için çok teşekkür ediyoruz.