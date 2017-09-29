55 Bin-60 Bin TL arası Dizel ve otomatik alınabilecek 3 araba önerisi

Bir okurumuz bizden 55 Bin TL ile 60 Bin TL arasında alınabilecek dizel ve otomatik araç önerilerinde bulunmamızı istemiştir.

Ülkemizde benzin fiyatları yüksek olduğu için mecburen sürücüler mümkün olduğu kadar dizel araçlara yönelmektedir.Eğer bayanlarda kullanacaksa hem otomatik hem dizel araçların tadından yenmiyor.

1.Model 2013 yada 2014 Fluence Touch Plus 1.5 DCI EDC

Renault’un en çok tutulan araçlarından olan Fluence, hem otomatik hem dizel olması ile birlikte yakıttan oldukça tasarruf edebilirsiniz.EDC şanzumanı zaten yıllardır biliyoruz ve sıkıntısız,sarsıntısız vites geçişleri ile beğenilmektedir.Düşük kilometrede bulabilirseniz kesinlike düşünmeniz gereken bir modeldir.Sedan kasa olması ile bagaj hacmide büyük olduğu için çocuklu ailelerin imdadına yetişiyor.2013 model Fluence Touch Plus 1.5 DCI EDC fiyatları ortalama olarak 56.000 ve 60.000 TL arasında değişmektedir.Ayrıca 100 BG olan bu araç 240 Nm Tork gücüne sahiptir.Bu güç ile performans ve yakıt ekonomisini bir arada sunmaktadır.

2.Model 2011 Toyota Corolla 1.4 D-4D Comfort Extra

Toyota’nın neredeyse en çok tutulan kasası olan 1.4D geniş iç hacmi,şık tasarımı,geniş bagaj hacmi ve donanımı ile büyük beğeni topluyor.Toyota zaten uzun yıllardır sağlamlığı ile tanınmaktadır.Toyota Corolla 1.4D-4D 90 HP gücünde 190 Nm Tork gücüne sahiptir.Otomatik ve dizel ile ortalama yakıtı şehir içi 5.7 Lt, şehir dışı 4.2 Lt ve karışık 100 km’deki ortalama 4.8 olarak gözükmektedir.Bu arabaya kazasız bulursanız 59.000 TL civarlarındadır.

3.Model 210 MEGANE 3 1.5 DCİ Privilege EDC

Renault’un Heçbek kasası olarak uzun yıllardır yollarda görüyoruz.Fluence göre daha spor tasarımı ile özellikle gençlerin tercih ettiği bir modeldir.EDC vites ve dizel olması ile şehir içi 5.1 LT,şehir dışı 4 LT ve karışık olarak 4.4 LT yakıtı gözüküyor.110 HP olan motor 240 NM tork güç üretmektedir.Çok kilometre yapılmamış olan araçları 58 Bin ile 62.000 TL arasında bulabilirsiniz.

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