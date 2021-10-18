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500 TL altı kışlık (195/60 R15) lastik fiyatları

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji18 Ekim 2021
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Kış ayları yaklaştığı için kışlık lastikler araştırılmaya başlandı. Bu yazımızda sizlere 2021 yılı en ucuz kışlık 195/60/R15 ölçülerinde lastik fiyatlarını yazmak istedik. İlk olarak şunu belirtelim. Lastik fiyatların kendimiz araştırma yaparak düzenleyip ekledik. Herhangi bir öncelik yada marka ayırımı yapmadık. 5 adet lastik model fiyatlarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Genel olarak fiyatlara baktığımızda 355 TL’den başlıyor 1.515 TL’ye kadar çıkmaktadır.

Matador MP92 Sibir Snow 195/60 R15 fiyatı 355 TL

Dayton DW510E 195/65 R15 fiyatı 389 TL

Petlas Snow Master W651 195/65 R15 fiyatı 419 TL

General ALTIMAX WINTER 3 195/65 R15 fiyatı 419 TL

Falken 195/65 R15 fiyatı 420 TL

Geçen seneki fiyatlara baktığımızda ortalama olarak % 10 civarı bir artış olduğunu görüyoruz.

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji18 Ekim 2021
0 Bir dakikadan az
Teknoloji fotoğrafı

Teknoloji

Bilim ve Teknoloji Haberlerini yakından takip ediyorum. Ayrıca gelen her sorulara cevap vermeye çalışıyorum.

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