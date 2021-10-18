500 TL altı kışlık (195/60 R15) lastik fiyatları
Kış ayları yaklaştığı için kışlık lastikler araştırılmaya başlandı. Bu yazımızda sizlere 2021 yılı en ucuz kışlık 195/60/R15 ölçülerinde lastik fiyatlarını yazmak istedik. İlk olarak şunu belirtelim. Lastik fiyatların kendimiz araştırma yaparak düzenleyip ekledik. Herhangi bir öncelik yada marka ayırımı yapmadık. 5 adet lastik model fiyatlarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Genel olarak fiyatlara baktığımızda 355 TL’den başlıyor 1.515 TL’ye kadar çıkmaktadır.
Matador MP92 Sibir Snow 195/60 R15 fiyatı 355 TL
Dayton DW510E 195/65 R15 fiyatı 389 TL
Petlas Snow Master W651 195/65 R15 fiyatı 419 TL
General ALTIMAX WINTER 3 195/65 R15 fiyatı 419 TL
Falken 195/65 R15 fiyatı 420 TL
Geçen seneki fiyatlara baktığımızda ortalama olarak % 10 civarı bir artış olduğunu görüyoruz.