Maalesef şu anda 50 – 60 bin TL altında sıfır otomobil bulmak epey zor. ÖTV zamları, eklenen vergiler derken günümüzde 30000 – 40000 bin tl arası alınabilecek arabalar sayısı epey kısıtlandı. Buna rağmen hala ikinci el olarak, nispeten temiz satın alabileceğiniz uygun fiyatlı modeller bulunuyor. Biz de bu araçları derledik.

Alfa Romeo

Alfa Romeo’nun 147 ve 156 modellerini 30 bin – 40 bin TL aralığında rahatlıkla bulabilirsiniz. Oldukça popüler olan bu modeller, 32-35 bin TL arasında satılırken modelleri ise 2004-2005 olarak değişiyor. Kilometreleri biraz yüksek olsa da, Alfa Romeo en azından kalitesini kanıtlamış bir marka.

AUDİ

Audi’nin yeni modelleri oldukça pahalı fakat 1999-2004 yılları arasında çıkan A4 ve A3 modellerini 40 bin TL altı fiyatlara bulmak mümkün. Her ne kadar modeller biraz eski olsa da, 1.9 TDI Audi A4 Sedan modelleri hala oldukça kaliteli arabalar. Üstelik fiyatları da 33-35 bin TL arası değişmekte.

BMW

Eeğr 30000 – 40000 bin TL arası alınabilecek arabalar arayışındaysanız, bu fiyatlara bulabileceğiniz BMW modelleri de var. Özellikle BMW 5 serisi araçları 40 bin TL altına satın alabilirsiniz. 520i model 1999-2000 model BMW’ler şu sıralar 32-38 bin TL arası değişen fiyatlarla alıcı buluyorlar. Bu araçlar genellikle LPG’li olarak satılıyorlar ve kilometreleri de maalesef 200 binin üstünde. Fakat yine de BMW sahibi olmak istiyorsanız, 40 bin TL altı çok sayıda seçenek mevcut.

Chevrolet

Her ne kadar Chevrolet Türkiye’de bugüne kadar pek tutulmamış olsa da, 40 bin TL altı satın alabileceğiniz pek çok Chevrolet araç bulunmakta. Üstelik bunların büyük çoğunluğu 2010 model üstü ve nispeten düşük kilometreli araçlar. 2011 model 100 bin KM altı Chevrolet Aveo 1.4 LS araçlar 32 bin TL civarı satılırken, 2012 model Chevrolet Cruze’lar da yaklaşık olarak 40 bin TL’den alıcı buluyorlar. Aynı zamanda bu fiyatlarda Chevrolet Epica’lar da var fakat piyasada maalesef çok fazla bulunmuyorlar.

Citroen

Fransız üretimi Citroen Türkiye’de de oldukça satılan bir araç ve 30 – 40 bin TL arası arabalar arasında o da bulunuyor. Genellikle Citroen C3 ve C4 modellerini ikinci el olarak bu fiyatlara satın almanız mümkünken, ortalama olarak Citroen C4 1.6 Hdi modeller 35 bin TL civarına satılıyor. Citroen C3 1.4 Vti modelleri ise 2012 üretimi olarak yaklaşık 35 bin TL.

Fiat

Fiat’ın Albea, Bravo, Linea ve Punto modellerini 40 bin TL altı fiyatlarla satın alabilirsiniz. Özellikle 1.3 Multijet 2013-2015 model Fiat Linea araçları düşük kilometreli olarak günümüzde 40 bin TL civarına satın almak mümkün.

Ford

Ford da tıpkı Fiat gibi bu fiyatlarla çok sayıda ikinci el araca sahip. 2009 – 2011 arası modellere sahip Ford Mondeo, Focus ve Fiesta modellerini 39 bin TL civarı fiyatlarla satın alabilirsiniz. Ayrıca Ford Fiesta’nın 2009 model otomatik vites sürümleri de gayet iyi tercihler.

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