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2022 model yeni Egea Cross Wagon fiyatı açıklandı

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji4 Şubat 2022
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2022 model yeni Egea Cross Wagon fiyatı açıklandı. Egea Cross Wagon almak istiyorsanız maalesef tek bir paket bulunuyor. Lounge paket 1.0 Firefly 100 HP olan versiyonu bulunuyor. Lounge donanım Egea’nın en dolu olan modelidir.

Lounge 1.0 Firefly 100 HP fiyatı 396.700 TL’dir.

Tabi Lounge paket olmasına rağmen ekstradan ekletebileceğiniz ilave paket seçenekleri bulunuyor. Plus paket ekletmek isterseniz 12.000 TL‘ye, güvenlik paketi ekletmek isterseniz 12.000 TL ödemeniz gerekmektedir. Ücretli renk tercih ederseniz 2.500 TL ödemeniz gerekiyor.

Plus paket içeriğinde neler var diye merak ediyorsanız Egea kılavuzunda yazan bilgileri ekledik.

Ön iki koltuk ısıtma
Arka kolçak (kol dayama ve bardıklık olanı)
Ön park sensörü
Sürücü koltuğunda elektrik ayarlı bel desteği
Cross Suni deri kapı paneli özellikleri gelmektedir.

Güvenlik paket içeriğinde 

  • Hız sınırlama sistemi (Hız sabitleyici ile karıştırmayınız)
  • Yorgunluk algılama asistanı
  • Şerit takip Asistanı
  • Trafik işareti tanıma sistemi
  • Çarpışma riski uyarı sistemi
  • Otomatik acil durum freni
  • Akıllı uzun farlar,
  • Adaptif sabitleme sistemi (1.4 Fire motor seçeneğinde bu özellik eklenmiyor)
  • Akıllı hız destek sistemi (1.4 Fire motor seçeneğinde bu özellik eklenmiyor)
Teknoloji fotoğrafı Teknoloji4 Şubat 2022
0 1 dakika okuma süresi
Teknoloji fotoğrafı

Teknoloji

Bilim ve Teknoloji Haberlerini yakından takip ediyorum. Ayrıca gelen her sorulara cevap vermeye çalışıyorum.

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