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2022 Hyundai Elantra fiyatları (3 farklı paket)

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji14 Ocak 2022
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Bu yazımızda sizlere 2022 yılı Hyundai Elantra modelinin fiyatlarından bahsetmek istiyoruz. Artan dolar fiyatlarından sonra sıfır araba almak çok zorlaştı. Gelen ÖTV indirimlerinden sonra bir nebzede olsa fiyatlarda indirimler yapıldı. Fazla lafı uzatmandan detaylara geçelim.

Hyundai Elantra modelinin 3 farklı versiyonu bulunmaktadır. Elantra modelinde Style en baz olan modeldir. Smart paket ise Elantra’da en üst donanım olarak gözüküyor. Normal şartlarda Elite ve Elite Plus modellerinin olmasını gerekiyordu. Hyundai’nin en dolu paket Elite ve Elite Plus’dır.

1.6 MPI 123 PS Style paketli manuel vites seçenekli olan versiyonu 396.293 TL

1.6 MPI 123 PS Style Comfort otomatik vites seçenekli olan modeli ise 461.975 TL

1.6 MPI 123 PS Smart paket otomatik vites seçenekli olan versiyonu ise 501.975 TL

Metalik yada sedefli renk almak istiyorsanız ekstradan 2100 TL ödemeniz gerekmektedir.

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji14 Ocak 2022
0 1 dakika okuma süresi
Teknoloji fotoğrafı

Teknoloji

Bilim ve Teknoloji Haberlerini yakından takip ediyorum. Ayrıca gelen her sorulara cevap vermeye çalışıyorum.

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