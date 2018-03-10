2018 Audi A3 Sedan 1.0 Otomatik vites yakıt tüketimi

Bir takipçimiz araba hakkında bize bir soru sormuştur. 2018 model A3 Sedan 1.0 Turbo olan modelden almayı planladığını ve bu arabanın yakıt tüketimi hakkında bilgi istemiştir.

Elimizden gelse bu arabayı deneyip tecrübelerimizi sizlere iletmek isterdik ama mecburen kitabi değerlerini sizlere yazmaktan başka çaremiz bulunmamaktadır.

İlk olarak yakıt değerlerinden bahsedelim daha sonra arabanın özelliklerinden ufak tefek bahsedelim. Bu arada almayı planlayan arkadaşımız otomatik vites alacağınıda eklemiştir. 1000 motor olduğu için yakıt tüketimi sandığınızdan fazla olmayacaktır. Kitabi değerlere göre şehir içi tüketim 5.6 LT, Şehir dışı tüketim 4.2 LT ve karma tüketim ise 4.7 LT olarak gözükmektedir. Araba ilk alındığında belli bir süre bu yakıt değerlerini göremeyebilirsiniz. Araba kullanıldıkça yakıt değerleride tabiki düşecektir. Aslında yakıt tüketimi tamamen sürücüye göre değişmektedir. 2018 Audi A3 Sedan 1.0 Turbo FSI motorlu bu araba 116 beygir gücüne sahip ve 200 nm gücündedir.

Bastığınızda araba size güzel tepkiler vereceği için ve otomatik vites olduğu için agresif kullanım normal olarak artacaktır. Haliyle yakıt tüketimide fazla olacaktır. En güzel yorumlar aslında kullanıcılardan gelmesidir. Eğer bu arabayı kullanan ve bu yazımızı okuyan bir ziyaretçimiz bize yakıt değerlerinden bahsederse çok memnun oluruz.

Bu modelin fiyatı ise 181 Bin TL’den başlıyor.

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