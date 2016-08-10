2017 Yeni Hyundai İ30 yorumları

2017 Yeni Hyundai İ30 için geri sayım başladı.Yeni Hyundai İ30 yorumları sayfamızı açmak istedik.

Bildiğiniz üzere kompakt sınıfı arabalar arasında Hyundai markası büyük bir pay oluşturmaktadır.Hyundai’nin en çok tutulan modeli olarak gösterilen İ30’un 2017 yılı içerisinde kasa değiştireceği açıklanmıştı.İ30 modeli donanımı ile çok konuşulmuştu.Eşdeğer donanım ile başka markalardan araba almaya kalktığınızda ekstrada 20-30 Bin TL fark ödemek gerektiği için Hyundai İ30 çok tutulmuştu.Hyundai İ30 almak isteyenler özellikle Elite modeli tercih ediyor.Diğer tercih edilme sebepleri arasında ise hem dizel hem otomatik olsun hemde arabanın donanımı eksiksiz olduğu için yoğun talep gördü.

Hyundai İ30 almak isteyenler yeni kasanın çıkacağı için birçok kişi beklemeye geçti.Yurtdışında İ30’un çok farklı bir tasarım ile geleceği,spor ile agresif görüntüsü ile çok konuşulacağı değerlendiriliyor.Paris Otomobil Fuarı ekim ayında toplanacak ve 2017 Hyundai İ30 tanıtılacak.

2017 Hyundai İ30 fiyatı tahmini olarak en full modeli 90 bin ile 100 bin TL arasında gelebilir.Teknoscrool.com olarak fiyat kıyaslamamız şu an için Hyundai İ30 88 Bin TL elite modeline göredir.2017 Yeni Hyundai Türkiye fiyatı pahalı gelecekler mecburen yeni Hyundai i30 ikinci el fiyatını bekleyecektir.2018 yılında ilan sitelerinde sahibinden satılık 2017 Hyundai İ30 modelleri çıkmaya başlayacaktır.

Yeni 2017 Hyundai İ30 için yorumlarınızı bekliyoruz.Bu sayfamızda Yeni Hyundai İ30 yakıt tüketimi kaç olacağı,iç tasarımın nasıl olduğu,dizel otomatik performansı gibi v.s. bütün konuları bu sayfada paylaşabilirsiniz.Bir nevi Yeni Hyundai İ30 kullananlar kulübü sayfamı oluşturuyoruz.

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