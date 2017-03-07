2017 Volkswagen yeni Golf dizel fiyatları

2017 Yeni Golf dizel fiyatlarını ve yorumlarını merak ediyorsanız sizler için ufak bir yazı hazırlamak istedik.

2017 Volkswagen Golf Türkiye satış fiyatları belli oldu.Büyük bir sabırsızlıkla beklenen yeni golf’un 3 farklı motor seçenekleri bulunuyor.1.0 motor ile 2 otomatik vites ve 2 düz vites seçeneği bulunuyor.1.4 motor’da ise 2 düz vites ve 4 farklı seçenekte otomatik vites seçeneği yer alıyor.Bir ziyaretçimiz bizden 2017 Volkswagen Golf dizel fiyatlarının ne kadar olduğunu sormuştur.Volkswagen resmi internet sitesine baktığımızda yeni Golf’un fiyatlarının açıklandığını görmekteyiz.

2017 Volkswagen Golf dizel motor seçeneklerine baktığımızda 90 PS düz vites ve 115 PS DSG otomatik vites seçeneklerinin olduğunu görmekteyiz.2017 yeni Golf dizel en ucuz 97.900 TL‘den başlayıp 122.700 TL aralığında fiyat seçenekleri bulunmaktadır.

2017 Volkswagen Golf 1.6 dizel fiyatları

1.6 TDI BMT 90 PS ManuelMidline Plus 97.900,00 TL

1.6 TDI BMT 115 PS ManuelComfortline 104.900,00 TL

1.6 TDI BMT 115 PS DSGComfortline 116.400,00 TL

1.6 TDI BMT 115 PS ManuelHighline 113.800,00 TL

1.6 TDI BMT 115 PS DSGHighline 122.700,00 TL

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