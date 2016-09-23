2017 Honda Civic Sedan yeni kasa yorumları

2017 Honda Civic yorumları sayfamıza hoşgeldiniz.

2017 Honda Civic Sedan yeni kasa arabaların Türkiye gelmesi için heyecan dorukta diyebiliriz.Otomobil tutkunları 2017 Honda Civic incelemek için hemen hemen hergün internette yeni fotoğraflar inceleniyor.Şu an itibari ile henüz Honda Showroom’larında yeni kasa 2017 honda civic arabaların gelmediğini gördük.Yeni kasa arabaların ise geliş tarihi tahmini olarak Ekim ayı ilk haftası olarak belirtildi.2017 Honda Civic Sedan yeni kasa Türkiye fiyat listesi resmi olarak açıklanmadı fakat baz modeli 1.6 Benzinli manuel vites 125 HP 75 Bin TL ile en dolu modeli 1.6 Eco Benzinli Executive modelide tahmini olarak 95 TL civarında olması bekleniyor.

Teknoscrool.com olarak 2017 Honda Civic Sedan yeni kasa için bir sayfa açarak yorumlar ve görüşler ile güzel bir tartışma platformu oluşturmak istiyoruz.2017 Honda Civic hakkında sizlerden gelecek yorumlar ile bu modeli araştıranlara ön fikir vermiş olacağız.

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