2017 Honda Civic Sedan yeni kasa yorumları

2017 Honda Civic yorumları sayfamıza hoşgeldiniz.
2017 Honda Civic Sedan yeni kasa arabaların Türkiye gelmesi için heyecan dorukta diyebiliriz.Otomobil tutkunları 2017 Honda Civic incelemek için hemen hemen hergün internette yeni fotoğraflar inceleniyor.Şu an itibari ile henüz Honda Showroom’larında yeni kasa 2017 honda civic arabaların gelmediğini gördük.Yeni kasa arabaların ise geliş tarihi tahmini olarak Ekim ayı ilk haftası olarak belirtildi.2017 Honda Civic Sedan yeni kasa Türkiye fiyat listesi resmi olarak açıklanmadı fakat baz modeli 1.6 Benzinli manuel vites 125 HP 75 Bin TL ile en dolu modeli 1.6 Eco Benzinli Executive modelide tahmini olarak 95 TL civarında olması bekleniyor.
Teknoscrool.com olarak 2017 Honda Civic Sedan yeni kasa için bir sayfa açarak yorumlar ve görüşler ile güzel bir tartışma platformu oluşturmak istiyoruz.2017 Honda Civic hakkında sizlerden gelecek yorumlar ile bu modeli araştıranlara ön fikir vermiş olacağız.
fazıl
8 Ekim 2016 at 20:25
Arkadaslar araca test sürüşü yaptım içi falan gayet güzel olmuş ama f1 sanzuman daha iyiydi sanki,motor çekişi yine aynı,motor sesi biraz azalmış. araba guzel fakat dahada iyi olabilirdi mesela neden 150 bg 200 olmadı,araç fena değil
Teknoloji
8 Ekim 2016 at 20:57
Fazıl bey güzel yorumunuz için teşekkürler
ramazan
12 Ekim 2016 at 14:15
Dün 1.6 benzinli CVT şanzımanlı Elegance model olan orta sınıf aracını test ettim. Birçok yerde olduğu gibi bayiiler deki test imkânı kısıtlı, aracı tam tanıyamıyorsunuz ama kullandığım ve anlayabildiğim kadarıyla açıklayım sizlere. Koltuklarda diz mesafesi ve bagaj hacmi çok iyi. Koltuk ısıtma san-ruf, ön arka park sensörü ve geri görüş kamerasının yer aldığı sağlam donanımları var. (Kimi araçlar da opsiyonel olarak bile sunulmuyor.) Aracın CVT şanzımanı da oldukça hoş geldi sarsıntısız. Viteste S,D,L ileri konumları yer alıyor. 120 ile giderken ses yalıtımı bence ideal. Aracın içi de dışı da bana yakışıklı geldi. LPG tankı 45 Lt imiş satış danışmanının söylediği. Ayrıca benzin ve LPG nin kalan yakıtının gösterimi hız kadranına ilave edilmiş. Eski tip yeşil kırmızı ışık yok. Bence önemli bu detay. Alternatif bir araç olabilir. Zam yapmazlarsa iyidir kur farkı diyerek. Birçok yeri aradım 86.000 TL zor iniyorlar. Benim kafamda tek soru 86.600 TL, LPG li araca verilir mi?
Serkan
24 Ekim 2016 at 23:08
Hafata sonu bende elegance otomatik modelini test etme imkani buldum arac gorsel olarak guzel performans olarakta cok kotu degildi ancak suan satista olan motor seceneginin degisecegini ogrendim. Su an alinan araclar 1.5 turbo motor secenegi geldiginde para edermi onu bilmiyorum… mart ayi gibi gelecegi soyleniyor
Yakup
6 Kasım 2016 at 23:45
Glecek olan 1.5 turbo motorlarda lpg secenegi olmuyacagi icin bu araba aksine deger kazanir
Burasi turkiye ve yakit fiyatlari ortada
Daha gercekci yorumlar yapalim
Benzin 2.5 tl olsaydi lpg ye gerek kalmazdi
ircan
12 Kasım 2016 at 23:30
Araci bugun test ettim bende 850000 e lpgli aracmi olur diyordum. PiySa bu rakama bu kalite ve gorunuste benzinli arac bile olmadigini gorunce 1 tane siparis verdim….
oray
16 Kasım 2016 at 21:20
İrcan bey aynen ben de sizin gibi yaptım. 1.2 dsg boş paket golf e 78 bin tl diyorlar. 67 bine symbol veriyorlar. 84 bine jant kapaklı en boş paket dzel otomtik octovia. Ne diyeym; araba piyasası uçmuş durumda. Honda 80 cvarı olsaymiş tadından yenmezmş. Hayırlı olsun ben beğendm aldım.
Silifkeli33
16 Kasım 2016 at 23:15
Arkadaşlar arabanın yakışıklılığı DaYapamayıp test ettim ve bu fiyata bu kalitede üstelik eski bi Honda kullanıcısı olarak araçtaki olumlu değişimleri gördüm ve 1.6 elemanın LPG liyi 86000 e aldım. 1000 TL yede servisten bide seramik yaptırdım süper oldu şiddetle tavsiye ediyorum Çevremde kendini araba uzmanı sanıp yavvv bu fiyata dizel alırdın diyen tipler bende nasıl varsa sizden olacak.. Ona sadece şunu deyin.. Bi araba bu kadar kendine bastırıyorsa (yolda,parkta,işte,benzincide,heryerde) vardır bişeyler… O Honda gönlün yine onda . 💕 HondAŞK 💕
Kadir
22 Kasım 2016 at 23:55
Arkadaşlar ses yalıtımı nasıl 2013ü vardı bende içine çok fazla ses alıyordu sattım yeni kasasını almayı düşünüyorm şmdi ama aklmda sorular var
murat
3 Aralık 2016 at 12:33
a
rkadaşlar yakıt tüketimi
murat
3 Aralık 2016 at 12:35
arkadaşlar yakıt tüketimi olarak şehir içi 9,2 biraz fazla ama yindede normal böyle bir araba için reno megan sedan 1,6 nın bile 8,6
oray
9 Aralık 2016 at 08:17
Ses yalıtımı orta. Rahatsız etmiyor.
levent
11 Aralık 2016 at 17:31
arkadaşlar merhabalar. bende bu ay sonuna kadar exeluve modelını sıparıs etmeyı düşünüyorum ama bazı sıtelerde 1.5 turbo 183 bg gelıcek bekleyın falan dıyorlar bu arada ben benzin lpg dusunuyorum sanırım 1.5 turbo da lpg yok kafam cok karısık lutfen yardım
Gökhan ALP
20 Aralık 2016 at 14:42
Ben de uzun araştırmalardan sonra ilk kez kullanacağım hem honda hem de lpg li aracıma kavuştum ve çok memnunum. LPGnin fabrika çıkışlı olması ve ekranda görünmesi, kasanın spor görünümlü sedan olması, içinin ferah geniş olması ve ses almaması aracın beni çeken özellikleri oldu. Haftasonu uzun yola çıktım yakıt tüketimi 20 kuruş olarak ölçtüm.
goktug
27 Aralık 2016 at 08:33
super olmuş yeni aldım. LPG versiyonu. hızlanma sorunu yok. yokuşta gayet iyi. yol tutuşu mükemmel. Kaçırmayın.