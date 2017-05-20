20000 – 30000 bin tl arası alınabilecek arabalar listesine baktığımızda maalesef ÖTV zamları sebebiyle şu an sıfır araç bulmak mümkün değil. Buna rağmen bu fiyat aralığında çok sayıda nispeten yeni modelli araba bulmak mümkün.

Alfa Romeo

2000 model üstü Alfa Romeo 147 ve 156 modellerini yaklaşık 22 bin – 26 bin TL aralığında satın alabilirsiniz. Genellikle 150 – 200 bin KM üstü olan araçların modelleri ise 2004-2005 olarak değişmekte. Bu fiyat aralığında genellikle 2005 model 147 Alfa Romeo araçlar dikkat çekerken, benzin – LPG yakıtlı oldukları için oldukça da ekonomik araçlar.

AUDİ

30 bin TL altı Audi satın almak istiyorsanız, genellikle 1998-2002 arası A4 ve A3 modellerini tercih edebilirsiniz. 150 bin KM üstü 2000 model Audi A4 ve A3’leri genellikle 28-29 bin TL fiyatlarında bulabilirken, bu araçların büyük çoğunluğu LPG’li oluyorlar.

BMW

20000 – 30000 bin TL arası alınabilecek arabalar listesinde çok sayıda BMW de mevcut. Özellikle 3 serisi BMW’ler bu konuda iyi bir tercihken, model olarak maalesef biraz eskiler. Genellikle 1995 model 316i ve 318i LPG yakıtlı BMW’ler 25-28 bin TL aralığında alıcı buluyorlar.

Chevrolet

30 bin TL altına 2010 model Chevrolet araçlar dahi bulmak mümkün. 2014 model 1.4 Lacetti modeller yaklaşık 28 bin TL’ye satılırken, 2004 model Kalos’lar ise 23-24 bin TL arası satılmakta. Ayrıca yine 2010 model üstü 1.2 motor Chevrolet Aveo’ları da 25 bin TL civarı bulabilirsiniz.

Citroen

2005-2006 model Citroen araçları da uygun fiyatlarla satın alabilirsiniz. Citroen C3 1.4 modelleri dizel olarak da 25 bin TL civarına bulmak mümkün. Ayrıca 1.6 motor C4’ler de yine 30 bin TL altı fiyatlarla gidiyor ve iyi bir tercih olabilirler.

Dacia

Uygun fiyatlarla dikkat çeken Dacia’nın ikinci el modelleri de gayet satın alınası. Sadece 25 bin TL civarına 2010 model üstü Dacia araçlar bulunurken, Logan ve Sandero modelleri fiyat olarak uygunlar. 1.4 model Dacia Logan araçları temiz vaziyette 30 bin TL altına satın alabilirsiniz.

Fiat

Fiat zaten oldukça geniş araç yelpazesi olan bir marka ve aynı durum ikinci el araçlarında da geçerli. Fiat’ın Palio, Punto, Linea ve Marea modelleri 20000 – 30000 bin tl arası alınabilecek arabalar listesinde dikkat çekmekte. Eğer şanslıysanız, 2011-2012 model Fiat Linea araçları 29-30 bin TL arası fiyatlarla alabilirsiniz. Elbette bunun için iyi bir Pazar araştırması yapmanız gerekiyor fakat 25 bin TL seviyelerinde 2006 model Fiat Grande Punto 1.3 modelleri de düşünebilirsiniz. Ayrıca yine aynı modelli 1.6 Liberty Fiat Marea araçlar da yaklaşık 26 bin – 27 bin TL seviyesinde alıcı buluyorlar.

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