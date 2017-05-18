Herkes bir araba sahibi olmak ister fakat maalesef artan ÖTV’ler, ek vergiler sebebiyle bugün 40 bin – 50 bin TL altına sıfır bir araç sahibi olmak imkansız.

Buna rağmen 10000-20000 TL arası alınabilecek araba modelleri oldukça çeşitli ve biraz eski olsa da, ayağınızı yerden kesecek araçlar bulabilirsiniz. Bu fiyata bulabileceğiniz farklı ikinci el modeller varken, biz de bunları derledik.

Renault

10 bin – 20 bin TL bandında satın alabileceğiniz çeşitli ikinci el Renault arabalar bulunuyor. Renault Europa, Laguna ve Renault Clio modellerini yaklaşık 20 bin TL’ye bulmanız mümkün. LPG’li 1999-2000 model Clio modelleri yaklaşık olarak 18 bin – 20 bin TL arası fiyatlarla alıcı buluyor. Renault Laguna modelleri ise yine benzin-LPG olarak yaklaşık 17 bin – 18 bin TL arası fiyatlara satılmakta. Renaulr 19 1.6 Europa modelleri ise 1998-1999 modelleri arasında değişiyor ve ortalama olarak 17 bin TL’ye satılıyorlar. Ayrıca 10 – 12 bin TL arası fiyatlara çeşitli Toros ve Broadway’ler almak da mümkün.

Opel

10 bin – 20 bin TL arası satılan Opel modelleri genellikle 1996-2000 modeller arasında bulunuyor. Opel Vectra, Opel Astra ve Opel Corsa araçların eski modellerini bu fiyatlara satın alabilirsiniz. Bu modellerin kilometreleri genelde yüksekken, fiyatlar 14 bin – 20 bin TL arası değişim göstermekte.

BMW

10 bin – 20 bin TL arası bulunabilecek BMW modelleri de var. Genellikle 3 serisi olan ve 1990 – 1994 model arası BMW’ler bu fiyata satılıyor. BMW 316i ve 318i modelleri satın almak mümkünken, araçların kilometreleri genellikle 200 bin KM üstü oluyor. Aynı zamanda yine bu fiyat bandında 520i LPG’li modelleri satın almak da mümkün.

Alfa Romeo

Benzer fiyatlarla satılan 145 ve 146 serisi Alfa Romeo araçları da satın alabilirsiniz. Yüksek kilometreli olan ve 98 – 2000 model arası değişen Alfa Romeo’ların fiyatları 14 bin – 18 bin TL arası değişim göstermekte.

AUDİ

20 bin TL altında pek çok 80 ve 100 serisi AUDİ araç bulunuyor. Genellikle 1985 – 1995 modeller arasında değişen bu araçların kilometreleri yüksekken, ortalama fiyatları ise 10 bin – 19 bin TL arasında değişiyor.

Chevrolet

Chevrolet modellerinde daha yeni araçları 20 bin TL altına satın almanız mümkün. 2005-2007 model Chevrolet Kalos, Spark, Aveo gibi araçları yaklaşık 18 – 19 bin TL fiyatlarla bulabiliyorsunuz. Ayrıca 2004 model Lacetti araçlar da 20 bin TL civarı satılmaktalar.

Fiyat

Fiyat Palio 1.2 araçlar genelde 14-15 bin TL arasında satılıyorlar ve nispeten daha yeni sayılırlar. Aynı zamanda 2004-2005 model arası değişen Fiat Albea, Fiat Marea gibi otomobilleri de 20 bin TL altı fiyatlarla satın alabilirsiniz.

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