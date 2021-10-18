1 kere nefes alıp veresiye kadar 100 km hıza ulaşan dünyanın en hızlı araçları

Genel olarak araba tutkunlarının aklına dünyanın en hızlı arabaların hangilerinin olduğunu merak etmektedir. Gelişen teknoloji ile artık arabalar yeni bir çığı açıyor. Bu yazımızda sizlere göz açıp kapayasıya kadar daha önce hiç görmediğiniz hızlara ulaşan modelleri yazıyoruz.

Bugatti Chiron

Genel olarak herkesin aklına ilk olarak Bugatti Chrion gelmektedir. Fransız Bugatti firması, veyron modelinden sonra Chiron modeli ile yeni hız rekorlarını kırmaya devam ediyor. 1578 beygir gücünde 8.0 litreli Quad turbo W-16 motora sahiptir. 100 km hıza sadece 2.6 saniyede ulaşmaktadır. En yüksek hızı ise saatte 490.48 km’dir. Bu arabaya sahip olmanın bedeli vergiler hariç 4 milyon dolar civarındadır.

Koenigsegg Agera RS

2017 yılında 446.97 km hız ile dünyanın en hızlı arabası olmuştu. Dünya çapında sadece 25 adet üretildiği söyleniyor. 1341 beygirlik V-8 motoru ile 2.6 saniyede 100 km hıza ulaşıyor. Bu araca sahip olmak için vergiler hariç 2.5 milyon dolar ödemeniz gerekiyor.

Hennessey Venom GT

Bu aracın ismini söylerken bile insan heyecanlanıyor. 2011 ile 2017 yılları arasında üretilen bu araç 435.31 km hıza ulaşmaktadır. 100 km hıza 2.7 saniyede ulaşıyor. 1244 beygirlik bu araca ikinci el kazası olanları 1.5 milyon dolara bulabilirsiniz.