SIM karttan iPhone’a rehber aktarma

Yeni bir akıllı telefon aldığınızda en büyük sorunlardan bir tanesi ise rehber’i nasıl taşayacağım olmaktadır.

Genellikle kullanıcılar rehberini SIM kartta barındırmaktadır. iPhone’a taktığınızda SIM kartınızdaki rehberi görüntüleyebilirsiniz. Fakat SIM kart rehberi kullandığınız birçok kısıtlamaya neden olacaktır. En güzel SIM kart rehberini telefon hafızasına taşımak olacaktır.

iPhone’a SIM rehberi aktarma adımları

SIM kartınızı iPhone’a taktıktan sonra Ayarlar > Kişiler > SIM’deki Kişileri Aktar’a dokunmanız yeterli olacaktır.

SIM karttaki rehber bir süre sonra aktarılmaya başlayacaktır.

Bizim size önerimiz rehberinizi SIM kartta saklamak yerine arasıra rehber yedeği almanızdır. Bu aldığınız rehber yedeğinizi mail adresinize göndermeniz sizin için faydalı olacaktır. Başka bir telefona geçtiğinizde mail adresinizden rahatlıkla rehberinizi alabilirsiniz.

iPhone rehber yedeği almak için iCoud ve iTunes ile alabilirsiniz. Fakat bu adımlar kafa karıştırıcı olduğu için 3.parti uygulamaları ile alabilirsiniz. App Store’da “ Akıllı Rehber Yedekleme “ uygulamasını indirebilirsiniz. Bu uygulama sayesinde tek tuş ile rehberinizin yedeğini alabilir ve E-Mail adresinize uğraşmadan gönderebilirsiniz.

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