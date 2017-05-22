iPhone’larda oynanabilecek en iyi ücretsiz oyunlar

Kaliteli bir oyun için bolca para ödediğiniz günler artık geride kaldı. iPhone, iPod Touch ve tabii ki App Store sayesinde artık kusursuz mobil oyunları çok düşük ücretlerle veya hiç para ödemeden tecrübe edinebilirsiniz. Aslına bakarsanız, App Store’da bulunan yapımların ciddi çoğunluğu ücretsiz ve biz de bu yazıda en iyi ücretsiz iPhone oyunları hangileri sorusunu yanıtlayacağız.

Footy Golf

Kendi başınıza futbol oynamak sıkıcı olabilir fakat Footy Golf olaya farklı bir bakış açısıyla yaklaşıyor. Her bölümde farklı bir amacınız oluyor ve yol boyunca para topluyor, bunlarla özellikler satın alabiliyorsunuz. Her ne kadar reklamlar biraz sıkıcı olsa da, Footy Golf son dönemlerin başarılı iPhone oyunlarından.

Just Bones

Retro grafiklerle bezeli, eskiyi hatırlatan Just Bones’da önünüze sayısız düşman çıkıyor ve hepsini yok ederek ilerliyorsunuz. Eski usül 2D platform oyunlarını seviyorsanız, yeni çıkan Just Bones sizi kesinlikle tatmin edecektir.

Yobot Run

Yobot Run, otomatik olarak koştuğunuz bir platform oyunu. Tabii bu sırada önünüze epey engel çıkıyor ve geçmek için bazen saatlerinizi harcayabiliyorsunuz. Eğlenceli olsa da, bağımlılık yapıcı olduğunun uyarısını da verelim.

Dashy Crashy

Standartların dışında olsa da, Dashy Crashy bir nevi hayatta kalma oyunu ve arabınızla trafikte ilerlerken, kaza yapmamaya çalışıyorsunuz. Tabii bu sırada yolda önünüze engeller çıkıyor, trafik canavarları şeridinizin önüne geçiyor ve aynı zamanda gece gündüz döngüsü oluşuyor. Dashy Crashy’de ilerledikçe yeni araçlar kazanıyorsunuz.

Frisbee Forever 2

90’ların popüler oyun aracı frizbiyi biliyorsunuzdur. Frisbee Forever 2 de ilk oyunun başarısı üzerine çıkan ve bir frizbiyi yönettiğiniz, oldukça eğlenceli ve renkli bir oyun. Görselleriyle dikkat çeken oyunu tamamen ücretsiz olarak App Store üzerinden indirebilirsiniz.

Pixel Craft – Space Shooter

Bir dönemin Atari oyunlarını andıran ve yolunuza çıkan binlerce uzaylıyı öldürüp geçtiğiniz Pixel Craft – Space Shooter, son derece eğlenceli ve bağımlılık yapıcı bir oyun. İki boyutlu, retro grafiklere sahip olan oyunda ilerledikçe gemilerinizi geliştiriyorsunuz ve son bölüm sonu canavarının karşısına böyle çıkıyorsunuz.

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