iPhone’da Youtube videolarını arka planda oynatma

iPhone’da youtube videolarını arka planda nasıl dinleyebilirim diye araştırma yapıyorsanız bu yazımız tam size göredir.

Dünyanın en çok ziyaret edilen video paylaşım platformu olan youtube’ı gün içerisinde çok kez kullanıyoruz.Artık müzik dinlerken youtube üzerinden dinlemeyi tercih ediyoruz.Bildiğiniz üzere youtube uygulamasında herhangi bir video oynarken telefonda başka bir işlem yapamıyorsunuz.Yapmaya kalktığınızda anda video oynatma durmaktadır.Bu durum akıllı telefon kullanıcıların en büyük sorunlarından bir tanesidir.Youtube’da hazırlamış olduğunuz müzik listesini yükleyeceğiniz 3.parti uygulaması ile arka planda oynatırken, siz istediğiniz işlemleri yapabilirsiniz.

iPhone: YouTube Müzik Listesini Arka Planda Oynatmak

iPhone modelleri için yapılan Songstream uygulaması ile Youtube’da müzik listelerini arka planda yürütebilir ve başka uygulamalarıda kullanabilirsiniz.Songstream uygulaması üç farklı bölüm içermektedir.En üstte arama bölümü kutucuğunu görebilirsiniz.Alttaki sekmelerden ilkinde trend olan videolara ulaşmanızı sağlamaktadır.İkinci sekme ise kolay yürütme listesi oluşturmanıza yaramaktadır.Üçüncü ve son sekmeden ise daha önce dinlemiş olduğunuz youtube parçalarını yada yürütme listelerine ulaşabilirsiniz.

Songstream uygulaması 50.1 MB boyutundadır.Songstream uygulaması hangi iPhone modellerinde çalışıyor diye merak ediyorsanız İOS 8 ve üstü sürümlerde çalışabilmektedir.

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