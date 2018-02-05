iPhone’da Mesajlar Bölümünde Kişi Fotoğrafları gösterme

İPhone mesajlar bölümüne girdiğimizde gönderen kişinin resmini görmek elbette güzel bir görüntü oluşturur. Bunun için şu adımları izlemeniz gerekli; Ayarlar kısmına giriniz.

Ayarlar kısmından Mesajlar alanını bulup giriniz. Mesajlar uygulamasının içinde kişi fotoğrafını göster seçeneğini aktifleştiriniz. Aktifleştirdikten sonra kişileriniz arasında resmini eklediklerinizin mesajlarının yanında resimleri gözükecektir. Bu adımları uyguladığınız takdirde mesajların yanında resimleri görebileceksiniz.

iPhone Kişi Fotoğrafı Ekleme

Rehberinizde numarası olan birinin fotoğrafını eklemek istiyor iseniz uğraşmadan kısa bir sürede bunu yapabilirsiniz. Öncelikle telefon kısmına giriniz. Kişiler kısmından kayıtlı olan numarayı bulup düzenle seçeneğinden bilgilerin olduğu kısmı açınız. Açılan kısımda sol üst köşede olan fotoğraf ekleme yerine basınız. Size 2 seçenek sunulacaktır. Seçeneklerden biri fotoğraf seç diğeri ise fotoğraf çektir. Kişinin sizde fotoğrafı varsa veya koymak istediğiniz fotoğrafı galerinizden seçip koyabilirsiniz. Bitti seçeneğine tıkladığınızda sizi aradığında vb. durumlarda resmi gözükecektir.

iPhone Arası Mesajlaşma

2 adet iphone arasında mesajlaşma, internetiniz açık olduğu takdirde ücretsiz şekilde mesajınızı gönderebilirsiniz. Karşınızdaki kişinin de mesajı görmesi için internetinin açık olması gerekmektedir. Gönderdiğiniz kişinin interneti açık değil ise; Mesajın üstüne basılı tutarak mesaj olarak gönder seçeneğine basarak mesajınızı gönderebilirsiniz. Gönderdiğiniz mesaj paketinizden veya ücreti kesilerek kontörünüzden düşecektir.

iPhone Mesaj Gönderme Seçenekleri

Mesaj bölümüne girip mesaj atmak istediğiniz kişiyi sağ üstte bulunan yeni mesaj yazmak için bulunan seçeneğe dokunduktan sonra açılan yere kişinin bilgilerini yazıp mesaj yazmaya başlayabilirsiniz. Mesajınızı yazdıktan sonra gönderme butonuna basılı tuttuğunuz takdirde açılacak olan küçük bir pencerede birtakım seçenekler olacaktır. O seçeneklerden birini seçerek mesajınızı gönderebilirsiniz. Seçenekler şunlardır; Görünmez Mürekkep, Hafifçe, Sertçe, Çarpmadır. İstediğiniz seçeneği seçerek yollayabilirsiniz.

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