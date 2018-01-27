İphone’da mesaj okundu bilgisi nedir?

Apple’ın getirmiş olduğu ve kullanıcılarına sunduğu yenilikler arasında mesaj okundu bilgisi de bulunuyor. İOS sisteminin bir özelliği olan mesaj okundu bilgisi ile size mesaj gönderen kişi mesajı okuduğunuzda haberdar olur.

Mesaj okundu bilgisini açmak hem size hem de size mesaj gönderenlere mesajın okunma bilgisini sunar. Bu özellik sevilen uygulamalardan Whatsapp’ta bulunan okundu bilgisi yani mavi tik özelliği ile aynıdır.

Apple kullanıcıları bu özelliği yalnızca iMessage üzerinden kullanabilmektedir. Yani İphone veya İtouch sahibi olmayan kısaca Apple kullanmayan biri ile bu özelliği kullanmanız mümkün olmayacaktır.

İphone’da Mesaj Okundu Bilgisi Nasıl Açılır?

Mesaj okundu bilgisi özelliğini açmak isteyen kullanıcıların kullanacağı yöntem ilk olarak ayarlar menüsüne girmektir.

Ardından mesajlar seçeneği bulunup tıklanır ve gelen ekranda “okundu bilgisi gönder” ayarı bulunur. Bu ayarı aktifleştirdiğinizde karşı taraf mesajı okuduğunuz zaman bunu bilecektir. Aynı şekilde siz de mesaj attığınız kişilerin mesajınızı okuyup okumadıklarını bilebilirsiniz.

İOS 10’da Mesaj Okundu Bilgisi Özelliği

İOS 10’dan önce tüm mesajlar için mesaj okundu bilgisi açılıp kapanabiliyordu fakat İOS 10 ile beraber bu özellik de geliştirildi.

Artık mesaj okundu bilgisinin kimler için açık olup olmayacağına karar verilebiliyor. Yani belirli sohbetler için mesaj bilgisini açarken istemedikleriniz için bu özelliği kapatabiliyorsunuz.

İOS 10’da Mesaj Okundu Bilgisi Özelliği Nasıl Açılır?

İOS 10’da mesaj okundu bilgisi özelliğini açmak için mesajlar uygulamasına girin. Okundu bilgisini değiştirmek istediğiniz sohbeti seçin ve sağ üst bölümdeki bilgi sekmesine dokunun.(“i” harfi şeklinde) Eğer düğme beyazsa okundu bilgisi verilmeyecek, maviyse okundu bilgisi verilecektir.

iMessage Nedir?

iMessage yalnızca İphone kullanıcılarının ulaşabildiği sosyal sohbet yani mesajlaşma uygulamasıdır. Bu uygulamayı kullanabilmek için internete bağlı olmanız gerekmektedir.

Mesaj Okundu Bilgisi Özelliği Açılmalı Mı?

Önemli bir mesajınıza cevap gelmesini beklediğiniz anlarda acaba “okudu mu? gördü mü?” gibi sorularla boğuşmak zorunda kalmamanız açısından güzel bir alternatif olan bu opsiyon sizin için ideal olabilir.

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