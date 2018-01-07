iPhone’da mesaj bildirimlerinin tekrarı nasıl iptal edilir?

IOS 5 veya iOS 6 yüklü olan iPhone’daki varsayılan ayarlar, gelen bir metin veya MMS mesajı geldiğinde cihaz iki uyarı mesajı ile size hatırlatacak şekilde ayarlanmıştır.

Her 2 dakikada bir tekrarlanan bu uyarı, bir iletinin geldiğini veya iPhone’un bir satırda birden fazla SMS uyarı alıp almadığını düşündüğünüzden rahatsız edici olabilir. O yüzden mesaj bildirimlerinin tekrarının iptalini isteyebilirsiniz. .

Bu hatırlatma uyarılarını kapatmak için şu adımları uygulayın:

Önce Ayarlar’dan Bildirimler bölümünden Mesajlar’a gidin. Sayfanın en altına gidin ve Alarmı Tekrarla’ya dokunun. Alınan her kısa mesajın kaç kez hatırlatılmasını istediğinizi seçin

Bunu Asla tekrarlanmaması için ayarlamak, iPhone’unuzun alınan her mesaj için bir kez uyarı sesi çalmasını sağlayacaktır.

IOS 7 için tekrarlanan ileti uyarılarını devre dışı bırakmak için şu talimatları uygulayın:

Ayarlara girin. Bildirim Merkezi ‘ne gidin, Mesajlardan Uyarıları Tekrar Et’e gidin. Gelen mesajların kaç kez hatırlatılmasını istediğinizi seçin.

iPhone tekrar mesajları uyarılar

Mesajlar Bildirimleri Ayarları’nın bu sayfası, telefon kilitliyken yeni bir SMS veya ileti aldığınızda iPhone’unuzun uyarı bildirimini kaç kez tekrarlayacağını denetler. Daha önce de belirtildiği gibi, her uyarı atanmış tekrar sayılarına ulaşılana veya iPhone’unuzun kilidini açana kadar her iki dakikada bir ulaşacaktır. Yinelenen uyarıları tamamen devre dışı bırakmak için “Hiçbiri” seçeneğini seçin. Alternatif olarak, bu özelliği seviyorsanız ve daha fazla kısa mesaj uyarısı istiyorsanız, seçeneklerden herhangi birini de seçebilirsiniz. İstediğiniz seçeneğe dokunduktan sonra Ana Ekranınıza geri dönün; herhangi bir seçeneği kaydetmeye veya telefonunuzu yeniden başlatmaya gerek yoktur ve yenilenen uyarılarınız iPhone’unuz bir SMS veya iMesaj’ı bir sonraki sefer yürürlüğe girecektir.

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