iPhone’da Flash Oyunları Oynamak

Flash oyunlar birçok kişinin vazgeçemediği tutkular arasında yer alıyor.Flash oyunları iPhone telefonlarında oynamak istiyorsanız bu yazımızın size faydası olabilir.

Her ne kadar iPhone telefonlarda App Store üzerinden pek çok oyun seçeneği bulunsa da aynı zamanda flash oyunları da oynayabilirsiniz. Bunu özel olarak kuracağınız 2 farklı tarayıcı yardımıyla gerçekleştirebilirsiniz.

Photon Browser

Hem iPhone, hem de iPad cihazlarda Photon Browser’ı App Store üzerinden indirerek flash oyunlar oynayabilirsiniz. Uygulama önceden ücretli olsa da, şu anda bedava olarak indirebilir ve flash modunu kullanarak oyunları açabilirsiniz.

Puffin Web Browser

Puffin de Apple cihazlarda flash oyun oynamak için başarılı bir alternatifken, hem ücretli, hem de ücretsiz sürümleri bulunuyor. Eğer tam verim almak istiyorsanız ücretli sürümünü satın almanızı tavsiye ederiz.

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