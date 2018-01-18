iPhone’da DFU Mode Nedir?

Device Farmwire Update aygıt yazılımı güncelleştirmesinin kısaltması Dfu Mode’dur. iPhone cihazlarda kullanılan bir yazılım yükleme programıdır.

Bu program genellikle cihazlarda yazılım işlemlerinin yüklemesi esnasında kullanılır. DfuModeyazılımı çökmüş ya da istenilen işlemleri gerçekleştirmeyen iPhone cihazları normal fonksiyonlarına geri döndürmek için kullanılabilir. iPhone cihazlar ile ilgili olarak, sürüm yükseltme ve sürüm düşürme işlemleri için, ayrıca çeşitli Jailbreak uygulamalarının sağlıklı çalışması ve cihaza uyum sağlayabilmesi için bu program kullanılabilir. DFU modunda olan bir iPhone, iTunes ile iletişim kurabilir.

Bu bilgilendirme yazısında ilgili süreçlerin nasıl uygulanacağı konusunda kısa bilgiler bulunmaktadır.

iPhone DFU MOD Nasıl Alınır?

iPhone cihazlara yapılacak olan yazılım güncellemeleri esnasında cihazı DfuModefonksiyonuna geçirmek için yapılması gerekenleri bu yazıda bulabilirsiniz.

Öncelikle cihaz açık olmalı ve bağlantı kablosu ile bilgisayara bağlanmalıdır. Home ve Power tuşlarına yani cihazın üzerindeki açma, kapama tuşu ile ön yüzdeki menü erişim tuşuna aynı anda 10 saniye kadar basılı tutulmalıdır. Bu işlem sırasında iPhone cihazı kapanacaktır ve cihaz kapandıktan sonra 5 saniye kadar beklenir, sonrasında üst taraftaki açma, kapama tuşundan eliniz çekilir ama menü erişim tuşuna basmaya devam edilir. iTunes programı açılana kadar tuşa basılmaya devam edilir. iTunes programı açıldığında cihazın ekranında iPhone restore modu yazması gerekmektedir. Ekranda İPhone restore yazısı yazdığında cihaz artık DfuModeuygulamasına girmiş olacaktır.

DFU MODE’dan Nasıl Çıkılır?

iPhone cihazınızda yazılım ile ilgili işlemleri bitirdikten sonra DfuMode’dan çıkmak için iPhone cihazının bilgisayara bağlanan kablo ile iletişimi kesilir, iletişim kesildikten sonra menü erişim tuşu ve üst kısımdaki açma, kapama tuşlarına aynı anda basılı tutulur ve bu işlem sonrasında ekranda Apple logosu çıktığında cihaz DfuMode’dan çıkmış olacaktır.

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