iPhone’da bulunan “Anımsatıcılar” nedir?

iOS işletim sistemine sahip dokunmatik cihazlarda bulunan Anımsatıcılar, kişilerin bireysel programlarının düzenlenmesine, haftalık, aylık, yıllık planlar oluşturmasına yardım eden bir uygulamadır.

Bu uygulama ile herhangi bir şeyin, ne zaman, nerede yapılacağı planlanabilir ve tarihsel olarak sıralanıp önceliklere göre ayrıştırılabilir.

Anımsatıcıyı Nerelerde Kullanabilirim?

Genel olarak tüm işlerde kullanılabilen bu uygulamayı, özellikle iş ajandası olarak veya alışveriş listesi olarak kullanmak mümkündür. Önemli işlerinizi kaydedip, işlerin zamanı geldiğinde kendinize hatırlatılmasını sağlayabilirsiniz. Hatta anımsatmanın yapılacağı yer; uygulamada belirlendikten sonra o yere gidildiğinde veya o yerden ayrılınca uygulama tarafından uyarılmak da mümkündür. Bu şekilde işlerin düzgün ilerlemesi ve unutulmaması sağlanabilir.

Anımsatıcı Nasıl Eklerim?

Öncelikle iPhone’un ana menüsü açılmalıdır. Ana menüde Anımsatıcılar uygulaması yer alır. Anımsatıcılar uygulaması açıldıktan sonra gelen ekranda “+” simgesine dokunarak çok basit bir şekilde anımsatıcı eklenebilir. Anımsatılması istenen şey açılan bölüme yazıldıktan sonra “i” butonuna basılarak anımsatılacak şeyin tarihi, günü, yeri (konumu), önceliği belirlenebilir. Anımsatılacak şey hakkında notlar girilebilir. Bütün bunlar yapıldıktan sonra “Bitti” butonuna basmak yeterlidir. Silinmesi gereken Anımsatıcı var ise ekranın sağ üst köşesinde yer alan “Düzenle” butonuna basıldıktan sonra silinecek anımsatıcının önünde yer alan “­-“ butonuna basılır ve çıkacak olan Sil’e basılarak kolayca silinebilir.

Not: Anımsatıcıya konum eklemek için “Konum Servisleri” açık olmalıdır. Konum Servisleri açık olan bir iPhone’da “Belirli Bir Konumda Anımsat” bölümünden konum seçilerek anımsatıcıya konum bilgisi eklenebilir. Bu sayede, eklenen anımsatma belirli bir konumda uyarı verir. Konumdan ayrılınca mı yoksa konuma ulaşınca mı anımsatma işinin yapılacağını belirlemek mümkündür.

Anımsatıcı Renkleri Nedir ve Anımsatıcıları Nasıl Renklendirebilirim?

Anımsatıcı renkleri, eklenen işlerin kategorize edilmesini ve ayrıştırılmasını sağlar. Bu sayede eklenen işleri daha sade ve basit şekilde görüntüleyebilirsiniz. Bunun için anımsatıcı listeleri oluşturmak gerekir. Anımsatıcı listesi oluşturmak için ilk olarak yapılması gereken, ekranı Anımsatıcılar listesinin üzerinden, yukarıdan aşağıya kaydırmaktır. Yapılan bu işlemin ardından ekrana “+” simgesi gelecektir. “+” simgesine basıldığında “Anımsatıcı” ve “Liste” oluşturma seçenekleri sunulur. Liste oluşturma seçildiğinde yapılacak anımsatıcı listesinin ismi (okul, iş, ev vb.) girilmelidir. Anımsatıcılar hangi kategoriye ayrılacaksa o şekilde isim girilebilir. Bu bilgi girildikten sonra anımsatıcı listesi için uygun renk seçilmelidir. Turuncu, Yeşil, Mavi, Mor, Pembe, Sarı, Kahverengi renklerinden biri seçilebilir. İstenilen renk de seçildikten sonra “Bitti” butonuna basılır ve işlem tamamlanmış olur. Oluşturulan listeye bir anımsatıcı eklemek için ise listenin üzerine basılır. Listeye giriş yaptıktan sonra “+” simgesine basılarak liste içerisine bir anımsatıcı eklenebilir. Oluşturulmuş bir listeyi silmek için ise yine listenin üzerine basılır. “Düzenle” bölümüne girildikten sonra çıkan “Listeyi Sil” seçeneğine dokununca “Sil” seçeneği ekrana gelecektir ve sil seçeneğine basılarak liste silinir.

Anımsatılan Şeyi Yaptıktan Sonra Silmek Zorunda Mıyım?

Hayır. Anımsatıcı tamamlandıktan sonra silmek yerine tamamlanan anımsatıcının başında bulunan boş daireye dokunularak anımsatıcıya onay verilebilir. Bu işlemden sonra anımsatıcı tamamlanmış olur ve “Tamamlanan Anımsatıcılar” bölümüne gönderilir. Tamamlanan Anımsatıcıları görmek için ise ilgili alanda “Tamamlananları Göster” butonuna dokunmak yeterlidir.

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