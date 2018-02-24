iPhone’da Anımsatıcı Ayarları Rengi Değiştirmek

iPhone ve iPad’deki Anımsatıcılar uygulaması, işlemlerinizi zamanında yapmanızı sağlamanın mükemmel bir yolu olarak işlev görür.

Kendinize birçok hatırlatıcı eklediğinizde, hatırlatmalar uygulamasının oldukça dağınık hale geldiğini fark edebilirsiniz. Yığılmayı ehlileştirmek için yalnızca daha yeni etkinlikleri senkronize etmek için senkronizasyon ayarlarını değiştirebilirsiniz. Eski öğelere atıf yapmak isterseniz hatırlatıcıları daha geriye senkronize etmeyi de seçebilirsiniz. Devam edin ve size nasıl yapılacağını göstereceğiz.

IPhone’unuzun veya iPad’inizin Giriş ekranından Ayarlar

Uygulayı başlatın. Hatırlatıcılar bölümüne dokunun. Şimdi Senkronizasyon seçeneğine hafifçe dokunun. Buradan, Anımsatıcılar uygulamasının ne kadar geri dönmesini istediğinizi seçebilirsiniz. Eski hatırlatıcıları göstermek için daha uzun bir zaman seçin ve yalnızca daha yeni öğeleri göstermek için daha kısa bir süre seçin. Hatırlatıcılar uygulaması, yalnızca seçilen zaman çerçevesine giren belirtilen etkinlikleri senkronize edecektir. Hatırlatıcılar uygulamasını açın. Hatırlatıcılar uygulamasını başlatmak için iPhone’unuzun Ana ekrandaki Hatırlatıcılar simgesine dokunun. Hatırlatıcılar listesini açın. Zaten açık başka bir listeniz varsa, ekranın altındaki liste yığınına dokunun. “Hatırlatıcılar” listesini seçin veya üstteki “Yeni Liste” ye dokunun. Hatırlatıcı oluşturmak için boş bir çizgiye dokunun. Yazılım klavyesini kullanarak hatırlatılmasını istediğiniz olayı veya eylemi yazın. Görünen saat ve tarihe dokunun. Hatırlatılmak istediğinizde ayarlanacak tekerlekleri kullanın.

Anahtarı Yerinde Bana Anımsa Yanındaki düğmeyi kaydırın. Aşağıda görünen yere dokunun. Bir yer ayarlayın. Geçerli konumunuzu seçin veya Arama çubuğuna bir tane yazın. Ne zaman haberdar edileceğini belirlemek için “Geldiğimde” veya “Ayrılacağım zaman” ı seçin. Sağ üst köşedeki “Ayrıntılar” düğmesine dokunarak hatırlatma ayarlarına dönün. Hatırlatıcıyı kaydedin. Hatırlatıcınızı ayarlamak için Bitti düğmesine dokunun. Phone ve iPad’deki Anımsatıcılar uygulaması, işlemlerinizi zamanında yapmanızı sağlamanın mükemmel bir yolu olarak işlev görür. Kendinize birçok hatırlatıcı eklediğinizde, Hatırlatmalar uygulamasının oldukça dağınık hale geldiğini fark edebilirsiniz. Yığılmayı ehlileştirmek için yalnızca daha yeni etkinlikleri senkronize etmek için senkronizasyon ayarlarını değiştirebilirsiniz. Eski öğelere atıf yapmak isterseniz hatırlatıcıları daha geriye senkronize etmeyi de seçebilirsiniz.

(No Ratings Yet)

(No Ratings Yet)