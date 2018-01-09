iPhone X’de Uygulamaları Kapatma Nasıl Yapılır?

IPhone’daki uygulamaları kapatmanın, pil ömrünü uzatmaya yardımcı olduğuna dair yaygın bir yanlış inanış vardır. Bu gerçekte doğru değildir.

iOS etkin olmayan arka plan uygulamalarını etkili bir şekilde askıya alıyor. Sıfırdan uygulamaların yeniden başlatılması daha fazla zaman alır ve yalnızca pilleri askıya almadan daha kısa pil ömrüne neden olabilir. Ancak uygulamalar her zaman mükemmel şekilde açılmaz ya da donabilir veya arayüz bozulur ve yeni bir işlem başlatmanız gerekir. Bu gibi durumlarda, tüm uygulamaları tamamen kapatmanız gereken tek şeydir.

IPhone X’de “home” düğmesi olmadan, bunu nasıl yaparsınız?

Ekranın altından hızlıca kaydırıp bir saniye duraklatarak tüm uygulamalarınızın listesini açın. Açtığınız tüm uygulamalar için kart görürsünüz.

Bu uygulama kartlarında herhangi bir yeri basılı tutun. Her birinin sol üst köşesinde kırmızı bir daire görürsünüz. iphone X uygulamaları kapatın. Kırmızı daireleri gördüğünüzde, uygulamalarınız kapanmaya hazır.

Bu uygulamayı kapatmak için herhangi bir kırmızı daireye dokunun.

Uygulama kapatma modunu iptal etmek için uygulama kartları yığını dışındaki herhangi bir yere hafifçe vurun.

Uygulamaları kapatmak için kartları hızlıca kaydırabilirsiniz, ancak yalnızca kırmızı çevreler gösterildiğinde bunu yapmalısınız. Başka bir seferde bir uygulamada hızlıca kaydırmak sizi yalnızca ana ekrana geri döndürür.

Pil Ömrü Uygulamaların Açık Olması İle Bağlantılı Değildir

Yine, telefonunuzun pil ömrünü uzatmak için uygulamaları kapatmanızın gerekli olmadığını düşünmelisiniz. İşletim sisteminin kaynaklarını yönetmesine izin vermekle karşılaştırıldığında, sürekli olarak kapanış ve yeniden başlatılan uygulamalar muhtemelen size pil harcatacaktır. Ancak, bir uygulamanın arka planda herhangi bir şey yapmadığından emin olmak istiyorsanız veya bir sorunu düzeltmek için uygulamayı yeniden başlatmanız gerekiyorsa, uygulamaları kapamak etkili olabilir.

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