iPhone X’de uygulamaları kapatma

Ana Ekran düğmesine iki defa hafifçe dokunup, kapatmak istediğiniz uygulamada hızlıca kaydırın. Bu adımları izlemeniz yeterlidir.

IPhone X’de Bir Uygulamayı Kapatma

Parmağınızı ekranın altına doğru yerleştirin ve yukarı doğru hızlıca kaydırın. Uygulama kapanacak ve ana ekrana döneceksiniz.

IPhone X’de Uygulamadan Çıkmak İçin Nasıl Zorlanır?

Ekranın altından yukarı doğru hızlıca kaydırın ve parmağınızı ekranda yaklaşık yarım saniye basılı tutun. Uygulamaların, soldan sağa istiflenmiş bir deste kart gibi düzenlendiği halde App Switcher’ın göründüğünü göreceksiniz.

Ekranda uzun basın. Uygulama Değiştirici menüsündeki tüm uygulamaların sol üst köşesinde bir eksi işareti görmeniz gerekir.

Çıkmak istediğiniz uygulamada yukarı doğru hızlıca kaydırın veya eksi simgesine hafifçe vurun. Kaldırdıktan sonra, uygulamanın istemlerini kaldırmak için 1/ 2 saniye boyunca basmadan önce parmağınızı ekrandan kaldırmanız gerekiyor. Ana Ekran düğmesine iki defa hafifçe dokunup, kapatmak istediğiniz uygulamada hızlıca kaydırın.

Home düğmelerine sahip iPhone’larda, uygulama değiştirici ekranını getirmek için simgeye çift basmanız yeterlidir: Ekranın altından – X’in ‘sanal Ana düğmesinin’ erişilebileceğini gösteren küçük çizgiden yukarıya doğru hızlıca kaydırın. Takas edip bıraktığınızda, sizi Ana ekrana geri götüreceksiniz, bunun yerine yukarı doğru hızlıca kaydırıp parmağınızı ekranda bir süre basılı tutun. Uygulama değiştirici ekranı görünecektir.

Hali hazırda kullandığınız (veya son olarak kullandığınız) uygulama ön ve merkez olacaktır. Kapatmak istediğiniz şeyi bulana kadar, daha uzun süre önce kullanılan uygulamalara bakmak için sağa hızlıca kaydırın. Ekranda herhangi bir yere uzunca basarsanız, bir süre sonra her uygulamanın sol üst köşesinde eksi işaretli küçük kırmızı daireler görünecektir. Artık uygulama kapatma modundasın.

Bir uygulamayı kapatmak için, ekranın üst kısmından kaybolmak için hızlıca kaydırın veya üzerine kırmızı daireye hafifçe vurun. Uygulama değiştiriciden çıkmak için, küçük resimlere hafifçe vurarak uygulamalardan birini seçebilir veya önceki ekrana dönmek için ekranın herhangi bir yerine dokunabilirsiniz.

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