iPhone X yorumları ve başarılı teknik özellikleri

iPhone X modeli hakkında yorumlar arıyorsanız ve telefonu detaylı olarak incelemek istiyorsanız bu yazımızın size faydası olacaktır.

Apple firmasının uzun zamandır merakla beklenen telefonları yapılan lansman ile resmen tanıtıldı.Beklentilerin çok uzağında kalan telefonlar ile karşımıza çıkan bu ürünlerden iPhone X telefonun merak ettiğiniz bütün teknik özelliklerini buradan sizlere açıklamak istiyoruz.

iPhone X Teknik Özellikleri

Telefonda tercih edilen ekran boyutunun 5.8 inçlik boyutta olduğunu belirtmek istiyoruz. 12 MP kamera çözünürlüğü bulunan iPhone X modelinde geniş açılı kamera ve telefoto kamera özellikleri diğer iPhone modelleri ile aynı görüntülerde karşımıza çıkmaktadır. Face ID özelliği bulunan telefonda en dikkat çeken özelliğin ise A11 Bionic çip olduğunu belirtmek istiyoruz. Kablosuz şarj özelliği de bulunan telefonda Qi uyumlu şarj aygıtları telefonu şarj edebilmektedir.

iPhone X modeli ile karşımıza çıkan Apple firmasının bu telefonda 64 GB modeli ile 256 GB dahili depolama alanı bulunan modelleri lansmanda tanıtılmıştır.

iPhone X Ekran özellikleri

Süper Retine HD ekran çözünürlüğüne sahip olan telefonda 5.8 inçlik ekran boyutu yer almaktadır. Diyagonal ekran olarak adlandırılan OLED Multi-Touch tam ekran özelliği bulunan telefonu HDR ekran çözünürlüğü de dikkatleri üzerine çekmektedir. 458 PPI piksel yoğunluğunu yanı sıra telefonda bulunan ekran çözünürlüğü 2436 x 1125 piksel olarak tasarlandı. True Tone ekran kapasitesinin yanı sıra geniş renk yelpazesine sahip olan P3 ekranı bulunan telefonda 3D Touch özelliği de dikkat çeken yenilikler arasında karşımıza çıkıyor. 625 cd/m2 maksimum parlaklık seviyesi bulunan telefon ekran çözünürlüğü bakımından son derece başarılı özellikleri bünyesinde barındırmaktadır.

iPhone X boyutları

Uzunluk olarak telefonun 143,6mm 5.65 inçlik boyutu, 70,9mm ( 2.79 inç) genişliği, 7,7 mm ( 0.30 inç ) derinliği ve ağırlık olarak ise 174 gr ( 6,14 ons) ağırlığı bulunmaktadır. suya, darbelere ve toza karşı dayanıklılıkları bulunan bu telefonlar sahip olduğu sertifika ile amiral gemi sınıfında karşımıza çıkmaktadır.

iPhone X Teknik detayları ( Çip Özellikleri )

64 Bit mimariye sahip olan A11 Bionic Çip işletim sistemi ile gelen telefonda Nöral sistem olarak adlandırılan işlemci oldukça başarılı. A11 Bionic sistemine ek olarak M11 yardımcı hareket işlemcisi ise gerçekten telefonda beklenen performans kalitesinin ortaya çıkmasını sağlamaktadır.

iPhone X kamera özellikleri

Telefonda bulunan 12 MP çözünürlüğe sahip iki farklı kameranın son derece başarılı fotoğraflar ve videolar çektiğinin altını çizmek istiyoruz. Arka kameranın özelliklerine bakacak olursak eğer, Geniş açıya sahip olan modelinde f/1.8 diyafram açıklığı , telefoto kamerasında ise bu açıklık f/2.4 diyafram açıklığı ile kullanıcıların hizmetine sunuldu. Çift optik okuyucu görüntü stabilizasyonu bulunan bu kameralarda diğer modellerin aksine 10 kata kadar dijital yakınlaştırma son derece başarılı sonuçlar vermektedir. Fotoğraf ve Live Foto çekimlerinde daha geniş açı ile çekme imkanı sunan iPhone X modelinin Dört LED’li True Tone Flaş teknolojisine de sahip olduğunu belirtmek istiyoruz. Porte modu bulunan telefonda Porte ışığı da dikkat çeken bir başka detaydır.

Video kayıt modlarına baktığımız zaman ise telefonda 24,30 veya 60 saniyeye kadar bulunan sürelerde 4K video çekimi bulunmaktadır. Videolar içerisinde bulunan optik görüntü stabilizasyonu telefonun çok başarılı bir görüntü elde etmesini sağlamaktadır. Optik yakınlaştırma özelliği ile 6 kata kadar yakınlaştırma sunan telefonda 120, 240 kare aralarında 1080 piksel çözünürlüğünde ağır video çekim özelliği de sunulmaktadır.

Ön kamera özelliklerini de bakacak olduğumuz zaman TrueDepth kamera teknolojisi bu telefonda karşımıza çıkmaktadır. 7 MP çözünürlüğe sahip olan ön kameranın diyafram açıklığı ise f/2.2’dir. Retina flaş bulunan telefonun ön kamerası ile 1080 HD video çekim yapma şansınız bulunmaktadır. Porte modu da bulunan ön kamera ile istediğiniz zaman porte çekimler yapabilirsiniz.

Bluetooht 5.0 ile gelen telefonda, internet çekim hızları olarak 4G, LTE advanced kullanıcılarına hizmet vermektedir.

Güvenlik doğrulama aşamasında ise Face ID özelliği ile gelen telefonun TrueDepth kamera ile yüz tanıma sistemi mevcut olarak karşımıza çıkmaktadır.

iPhone X batarya özellikleri

iPhone X modelinin bir önceki amiral gemi serisine göre belki de en belirgin özelliklerinden birisi batarya konusunda olmaktadır. iPhone 7 modeline göre 2 saat daha uzun ömürlü olan bu telefonda kullanılan pil tipi ise Lityum iyon pildir. Kablosuz şarj özelliği ile uyum içerisinde çalışan bu pili USB üzerinden bilgisayara bağlayarak daha kısa süre içerisinde şarj edebileceksiniz.

Kullanılan bataryanın kullanım ömürleri

Kablosuz bağlantı üzerinden 21 saaate kadar konuşma süresi bulunmaktadır. İnternet kullanımı sırasında telefonun bataryası 12 saatlik bir kullanım sunmaktadır. Kablosuz olarak bağlantınız internet bağlantısı üzerinden ise 13 saate kadar, Kablosuz bağlantı üzerinden 60 saate kadar ses çalma performansı bu telefonda test edilmektedir. Hızlı şarj özelliği bulunan telefonda 30 dakika gibi kısa bir süre içerisinde % 50 bataryayı şarj edebilirsiniz.

iPhone X sensörleri

telefonda bulunan sensörlere detaylı bir göz atmak istediğimiz zaman ise Üç eksenli jiroskop, ivmeölçer, yakınlık sensörü, Ortam ışığı sensörü ve barometre sensörü bulunmaktadır. Nano Sim kart ile çalışan bu telefonun yanında gelen ürünler ise, Lightning EarPods, 3.5 mm kulaklık jakı ve adaptörü.

Gümüş ve siyah renk seçenekleri ile satışa sunulacak olan bu telefonun 64 GB’lık olan modelinin 999 Dolar üzerinden satışa sunulacağını belirtmek istiyoruz. Ülkemizde ise yaklaşık olarak 5 Bin TL civarında bir satış rakamına satılması beklenen telefon Kasım ayında satışa sunulacak.

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